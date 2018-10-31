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31.10.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Названы два главных риска для рубля

Текст: Роман Маркелов
В ближайшие дни курс рубля будет относительно стабилен, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Однако его спокойствие строится в основном на отсутствии негативных новостей, а не на устойчивых позитивных тенденциях.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
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В ближайшие дни для рубля есть весьма существенный риск, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Это промежуточные выборы в Конгресс США (состоятся 6 ноября), которые проходят под знаком критики России и угроз очередных ограничений для нее, говорит он.

Впрочем, в последнее время фокус внимания сместился в сторону Китая и Саудовской Аравии, что пока позитивно влияет на российскую валюту, говорит Кочетков. Еще один риск для рубля может прийти со стороны нефтяного рынка.

В среду выходят официальные данные по запасам нефти в США. Рынок ожидает сокращения запасов, что может поддержать котировки. Но если прогнозы не подтвердятся, то возможна коррекция по ценам до 75 долларов за баррель Brent, говорит директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. До конца этой недели он ожидает небольшое ослабление рубля на фоне отсутствия продаж экспортной валютной выручки, глобального снижения аппетита к риску в свете продолжающихся торговых войн, а также негативного новостного фона из еврозоны, связанного с Италией.

Кроме того, в пятницу ожидается выход трудовой статистики из США, где участники рынка ожидают роста показателей - это может укрепить позиции доллара по отношению к валютам развивающихся стран, ожидает Тимошенко. По его прогнозу, до конца недели доллар будет торговаться в диапазоне 65,4-66,2 рубля.

Рубль теряет позиции на фоне корректировки стоимости нефти

По мнению Кочеткова, в ближайшие дни курс рубля будет относительно спокоен. Он связывает это в первую очередь с повышенной доходностью рубля в сравнении с другими валютами развивающихся рынков. До конца недели диапазон колебаний курса может составить 64,5-66,5 рубля за доллар, считает Кочетков.

В последнее время рубль по отношению к доллару сохраняет стабильность в отсутствие внешних шоков, указывает аналитик УК "Альфа-капитал" Артем Копылов. По его мнению, до конца недели российская валюта будет находиться в диапазоне 65-66 рублей за доллар. Небольшой волатильности рубль может подвергнуться при выходе американской статистики по безработице, считает Копылов.

Но так как индекс доллара уже находится почти на годовых максимумах, движение, по его мнению, будет сдержанным. При текущем уровне цен на нефть и спросе на российские активы рубль является недооцененным среди валют других развивающихся стран, полагает аналитик.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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