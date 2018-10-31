Названы победители олимпиады "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность"

В Новосибирске наградили победителей и призеров международной олимпиады школьников "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность".

В Новосибирске наградили победителей и призеров международной олимпиады школьников "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность".

В соревнованиях приняли участие 186 старшеклассников из 31 региона России и Беларуси, итоги подводились в личном и командном зачетах. Столица Сибири впервые за четырнадцать лет существования этого олимпийского движения принимала у себя школьников Союзного государства.

- Это событие является основой для дружбы народов, которую в нашем Российском государстве всегда ценили. Важно не этническое происхождение человека, важно взаимопонимание. А в основе любого взаимопонимания лежат язык и знание языков, - поприветствовал участников и. о. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

В России победа в этой олимпиаде никаких льгот, увы, не дает, а вот в Беларуси засчитывается

Представитель Министерства образования Беларуси Василий Русецкий признался, что его до глубины души потрясла одна история. Участник олимпиады - неизвестно, удостоен ли он награды, - обратился в жюри с тем, чтобы пересчитали его результаты. Он настаивал, что у него лишний балл. Ну с кем не бывает, тем более, когда члены жюри - сплошь одни филологи.

- Когда я летел через четыре часовых пояса, то думал, чему я еще могу научиться? И вдруг встречаю молодого человека со зрелой, глубокой душой. Этот мальчик мне сказал: "Я не могу поступить по-другому", - поделился Василий Русецкий.

Еще один член жюри - заведующий кафедрой русского, общего и славянского языкознания Гомельского госуниверситета имени Франциска Скорины Владимир Коваль поведал ребятам о своем прадеде Василии, который во времена великого переселения в Сибирь поехал осваивать эту суровую территорию.

- Я думал о том, что бы я взял с собой в Сибирь? Возможно, теплую одежду, хлеб, сало, а прадед вез бульбу, чтобы посадить ее здесь и вспоминать о родине. И вот какая закономерность - сегодня я, его правнук, здесь, на сибирской земле. И мне все нравится, и я чувствую эту связь, - сказал Владимир Коваль.

Для стопроцентного белоруса по крови, по его собственному признанию, председателя Сибирского отделения РАН академика Валентина Пармона новой родиной тоже стала Сибирь, а малой - была и остается Беларусь.

- Для меня, тогда молодого ученого, была честь и гордость ехать в Сибирь и стать членом огромного научного коллектива. Наши народы многое связывает. И сейчас сотни людей из двух государств служат развитию олимпийского движения, которое помогает выявить неординарных, способных людей. С ними - молодыми, талантливыми - мы связываем развитие наших стран, - подчеркнул Валентин Пармон, вручивший награды победителям командного первенства.

- Главное, что здесь встречают ребята, - друзей. После олимпиады полетят письма из России в Беларусь и обратно, - сказала представитель Министерства просвещения РФ Нина Свешникова. - Олимпиаду Союзного государства следуют рассматривать для развития способностей детей. Дети приобретают бесценный опыт. Все они потом участвуют во всероссийской олимпиаде школьников.

Данные о российских школьниках, ставших победителями и призерами олимпиады Союзного государства, вносятся в так называемый государственный ресурс одаренных детей. Он является основной базой, откуда черпают информацию о кандидатах на присуждение грантов президента РФ. Благодаря этому олимпийцы, поступившие в вузы или колледжи России, могут рассчитывать на надбавку к стипендии в размере 20 тысяч рублей ежемесячно.

Однако в перечень олимпиад, дающих льготы при поступлении в российские вузы, олимпиада школьников Союзного государства "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность" не входит. В союзной Беларуси, напротив, результаты соревнования учитываются при поступлении.

- Победителям и призерам в личном первенстве уже не придется сдавать экзамены по русскому языку и литературе, - отметила руководитель команды Гродненской области Инна Бирета. - Стимул к победе, согласитесь, серьезный - получить 100 баллов по русскому языку, минуя тестирование, и продолжить обучение в вузе. В нашей команде четыре десятиклассницы, и мы будем готовиться к следующей олимпиаде, которая пройдет в Могилеве.

Досье "СОЮЗа"

Лучший результат на олимпиаде "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность" 2018 года показал Георгий Гревцов из Челябинска. В командном зачете победила сборная Минска, школьники Челябинской области и лицея БГУ стали вторыми, третье место разделили ребята из Москвы, Омской и Гомельской областей.