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31.10.2018 13:03
Рубрика: Экономика

Нефтяников предупредили о сроках введения заградительных пошлин

Текст: Владимир Кузьмин

Если сегодня вечером нефтяные компании согласятся взять на себя обязательства по поставкам бензина на внутренний рынок, то правительство не пойдет на крайние меры - ввод заградительных пошлин. В противном случае документ премьер-министр Дмитрий Медведев подпишет до конца недели.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"В настоящее время подготовлен пакет документов: и о применении крайней меры в случае, если не состоятся договоренности, и проекты соглашений, которые предусматривают обязательства", - сообщил зампред правительства Дмитрий Козак на заседании кабинета министров. Федеральная антимонопольная служба представила рекомендации по объемам поставок и по ценовым параметрам, чтобы обеспечить необходимую минимальную маржинальность для независимых поставщиков нефтепродуктов.

В 18:00 российских нефтяников ждут в Доме правительства на совещание. "Мы попытаемся сегодня же подписать все эти соглашения, - заявил вице-премьер. - Если они будут подписаны, то, видимо, необходимости прибегать к этой крайней мере в виде заградительной пошлины не будет. А в случае, если будет отказ, то, видимо, придется пойти на эти крайние меры, чтобы отрегулировать внутренний рынок".

Дмитрий Медведев потребовал доложить ему о результатах встречи. "Если не удастся договориться, тогда до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины", - пообещал он.

Экономика Отрасли Нефть и газ Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Цены на бензин
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