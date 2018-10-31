Новости

Цена на нефть Brent впервые с лета опустилась ниже 75 долларов 22:22
Болтон: Встреча Путина и Трампа в Париже будет короткой 22:04
В Ижевске подросток погиб под упавшей на него конструкции фонтана 21:57
Российские и норвежские экологи обсудили проблемы Баренцева региона 21:54
Nissan Patrol снова попал в книгу рекордов Гиннеса 21:45
Список обвинений питтсбургскому стрелку дополнился новыми пунктами 21:36
Мантуров: Решение о поднятии ПД-50 будет принято в ближайшие два дня 21:29
Украина закроет небо над Черным морем из-за ракетных стрельб 21:17
Под Москвой загорелся Гжельский завод 21:06
Интернат академии "Спартака" приостановил работу из-за вирусного гепатита А 20:36
Спортивные каршеринговые Porsche уберут из модельного ряда на время зимы 20:29
Победа в овертайме вывела "Урал" в четвертьфинал Кубка России 20:10
"Автомобилист" на своем льду победил "Йокерит" 19:50
Россия частично снимает запрет на ввоз бразильского мяса 19:49
Лукашенко вновь предложил ввести белорусских миротворцев в Донбасс 19:45
Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж 19:33
Козак: Нефтекомпании будут коллективно отвечать за рост цен на топливо 19:30
Лучшие научно-популярные фильмы покажут в Петербурге 19:30
Молдавия объявит год России в 2020 году 19:27
Дан старт 11-й Белорусской антарктической экспедиции 19:24
Депутаты предложили повысить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей 19:18
Под Воронежем 17 тысяч человек остались без воды 19:17
Дмитрий Козак отверг жалобы нефтяников на уровень доходов 19:16
Москвич выставил на продажу болид "Формулы-1" 18:42
Названа причина крушения вертолета владельца "Лестера" 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 22:21
Рубрика: Общество

Конец игры

Николай Караченцов жил достойно и в славе, и в боли
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Неделя №7709 (246)
Он навсегда останется в моей памяти графом Резановым. Я не знаю в нашем театре роли лучше, чем эта, в "Юноне и Авось". Разве что Гамлет Владимира Высоцкого на Таганке.

Давным-давно, когда уже случилась беда, мой товарищ Виталий Мелик-Карамов вез Колю и его жену Людмилу Поргину домой с теннисных посиделок. Больной, усталый после общения со множеством его любящих, Караченцов, казалось, дремал на переднем сиденье. А Людмила Андреевна, которую я видел мимолетно, а сейчас изредка сталкиваюсь на каких-то телепередачах, неожиданно откровенно рассказывала мне о театре. Когда произошло страшное "это", в родном "Ленкоме" ввели на главную, исконно Колину роль, хорошего актера. Зачем? Неужели нельзя было оставить в памяти зрителей первого и единственного, неповторимого и блистательного Резанова - по стечению обстоятельств тоже Николая Петровича?

И вдруг с переднего сиденья раздалось рычание. По мере продолжения рассказа оно становилось все громче, яростнее. И Людмила Андреевна замолчала, шепнув мне: "Коля очень не любит, когда при нем ругают театр".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
"Он влюблял в себя людей": друзья и коллеги простились с Караченцовым

В этом и есть весь Николай Петрович Караченцов. Он нас любил. Знаменитых и безвестных, попадавшихся на его славной дороге. Не отворачивался от толпы, рвавшейся поговорить с ним, побыть рядом. И мы, даже самые черствые и испорченные, чуяли его благородство. Оно было везде - на сцене, в жизни, на теннисном корте, где нас и свели совсем вроде бы разные дороги. Его обаяние было безграничным. Такое нельзя сыграть - он был таким. Открытым, приятным и очень понятным. Где еще вы видели актера со столь редкими зубами? А Караченцова и они неведомым образом украшали.

Однажды мы с группой совсем не театральных персонажей ввалились в самолет, вылетающий из какой-то страны в нашу. И сразу - Коля! Обрадовались, поговорили, он познакомился с моими шумными спутниками. Рассказал, что возвращаются с выступлений, пару дней давали концерты с товарищем. В чем разница? Да в том, что знаменитый товарищ, тоже народный России, сидел, насупившись, глядя в потолок, и за всю дорогу не удостоил никого из пассажиров общения. Вот так и проходит любовь к кому-то. И так она остается навсегда.

После катастрофы спектакль "Юнона и Авось" надо было закрывать

Не отношу себя к талантливому, точнее, гениальному сонму театральных критиков, которому только и дано ставить оценки нашему театру. При нынешней сплошной работе вырваться мне куда-то трудно. До чего ж я отстал. Но все спектакли Николая Караченцова смотрел.

Не раз и до случившегося с Николаем Петровичем слышал я авторитетно-убедительное: "Может, и "Лебединое озеро" с "Жизелью" тоже снять из репертуара в связи с кончиной Улановой и Плисецкой?" Да и есть в жанре такое воспетое выражение show must go on. Что-то типа шоу должно продолжаться. Однако к "Юноне и Авось" и к графу Резанову в исполнении Караченцова это никак не относится. Спектакль был его. Он вместе с великим режиссером превратил его в лучшее, что было на наших подмостках. Да не только наших. Однажды в "Эспасе Карден" на Елисейских Полях я собственными глазами видел, как чопорная, избалованная всем и вся парижская публика, скептически пришедшая на "Юнону", тихо, очень тихо плакала при монологах Караченцова - Резанова задолго до трагического финала пьесы.
"Таких должно быть поколение". Москвичи о Караченцове - видео

А ведь у меня лично еще до появления "Юноны и Авось" возникло к спектаклю жесткое предубеждение. Вместе со сценаристкой Лидией Вильвовской мы пробились к относительно молодому тогда композитору Алексею Рыбникову. Дело в том, что музыкальная партитура Арама Ильича Хачатуряна к вахтанговскому спектаклю "Маскарад" считалась навсегда погибшей: во время войны в театр попала бомба, многое чего уничтожившая. Неугомонная Лидия Романовна каким-то чудом разыскала и в огне не сгоревшие ноты. Надо было лишь дописать, что-то подправить, свести, а либретто к балету "Маскарад" они написали с моим в пору похода к Рыбникову уже покойным отцом. Композитор был учеником великого Хачатуряна. И уж кому, как не ему. Но Рыбников вежливо объяснил, что все время и все творческие, духовные силы отдает работе над необычнейшим спектаклем, который скоро, уже в 1981-м, пойдет в одном московском театре.

Короче, балет сделал по музыке Хачатуряна другой его ученик, народный артист СССР Эдгар Сергеевич Оганесян. И "Маскарад" поставили в некоторых балетных театрах страны с костюмами Ильи Глазунова. Я как-то обиделся и на Рыбникова, с той поры и близко мною невиданного, и заочно на какой-то спектакль. Но попал на "Юнону и Авось", сходил на Караченцова еще раз. Конечно, композитор был прав. Ленкомовский шедевр, усилием мастеров созданный, стоил того, чтобы без всяких преувеличений забыть обо всем ином.

А после того, в машине, разговора с Поргиной сходил на "Юнону и Авось". Ушел расстроенный. Причиной - не только замена, твердо убедившая: и этот спектакль, и "Гамлет" надо было, для меня без сомнения, закрывать. Еще неприятно резануло, как по Резанову, продажа книг о Караченцове в фойе, сбор средств в его пользу. Да, хорошо, что скидывались всем небогатым миром на лечение. Но как-то публично. Не на показ, а все равно нарочито. Зрители раскошеливались вяло. Тоска...

Коли хватало не только на театр и кино. Но и на корты тоже. 1990-е годы - сначала становление, а потом и расцвет тенниса. Заслуга тут двух людей. Шамиля Тарпищева и первого президента России Бориса Ельцина. По мне, если и сделал Борис Николаевич нечто по-настоящему хорошее, так в продвижении этого вида спорта. Шамиль научил его играть, поставил подачу, которая у бывшего волейболиста Ельцина была классной. Да и заднюю линию он держал неплохо. В паре с Шамилем они, вот удивительно, выигрывали все состязания. В турнирах "Большой шляпы" играли способные держать ракетку руководители страны. Плюс нарождавшееся племя олигархов, а еще известные люди искусства - Дунаевский, Кельми и Николай Караченцов.

Фото: kino-teatr.ru
Улицу в Новой Москве предложили назвать в честь Караченцова

Коля играл блестяще. Все-таки не такой юный. Но двигался на корте необыкновенно быстро. Не был, как говорят настоящие игроки, "ватником". Успевал выбегать к сетке, попадал подачу. Порой выходил и в финал, где как-то играл, если не ошибаюсь, и против пары Ельцина.

Меня это поражало: в перерывах Коля не вынимал изо рта сигареты. Но мать-природа одарила его фантастической выносливостью. Он не задыхался. Не пыхтел. Когда изредка его пара проигрывала, никогда не ругал партнеров. На корте, где все плохое и хорошее отчетливо прорывается наружу, он оставался тем же благородным Николаем Петровичем Караченцовым.

И я отдавал дань тому же увлечению, руководя чуть не лет десять всеми теннисными пресс-центрами. А тогда наши игроки были ой-ой-ой! Кафельников, Сафин, Дементьева, моя любимая Настя Мыскина. Мы, то есть они, брали под водительством Шамиля Тарпищева Кубки Дэвиса и Федерации, побеждали в турнирах "Большого шлема". На Кубке Кремля в "Олимпийском", где на трибуне восседал президент Ельцин с окружением, собиралась вся Москва, и не только теннисная.

Если бы не жена Людмила Поргина, Коля столько бы не протянул

И Коля, конечно, прибегал, болел, присутствовал. Однажды перед открытием Кубка Кремля я встретил его крайне возбужденным. Стоя в уголке нашего пресс-центра, держал он два листочка бумаги. Увидев меня, выдохнул: "Мне петь на открытии. А слова только изменили. Не выходить же с листками". И вышел без них. Спел, как всегда, классно. Подошел: "Как?" Поблагодарил за добрые слова, признался, что переволновался, и на вопрос о памяти засмеялся: "Вот с этим у меня все в порядке". Рассказывают, что даже среди актеров его умение впитывать текст целыми страницами считалось феноменальным.

Часто в раздевалке или у корта Николай баловал нас анекдотами. Каждый из них - прямо сценка из спектакля. И как сыгранная! Но ни единого рассказать не смогу. У Караченцова они, пусть рисковые, звучали по-доброму. У меня, боюсь, получится совсем не то.

Людмила Поргина о Николае Караченцове: Умер он достойно. Я была рядом

Жарким летом 2004-го перед Олимпиадой в Афинах мы сидели на скамеечке российского посольства, куда всех нас созывал Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей Валентинович Вдовин. Колю, как всегда, волновали теннисисты: "Правда, что не очень в форме Мыскина? А Марат (Сафин) - он нормально?" Я в меру знаний отвечал, признаваясь, что на этот раз что-то не очень. Вдруг к нам приблизились две красотки: "Пора. Мы пойдем переодеваться". Девчонки были так молоды, стройны и длинноноги. Я выдохнул: "Ну, ты даешь". Коля посмотрел на меня с укором: "Ты что? Я бью с ними степ". И это было потрясающе. Что они делали на крошечной площадке! Видел я и Колино сальто в спектаклях, слышал его пение, но еще и степ. Не уверен насчет Станиславского, но Мейерхольд этим непревзойденным синтетическим актером был бы доволен.

А потом, уже после, когда все случилось, увидел его в марте 2006-го на турнире "Большой шляпы". Как же было тяжело... Боялся подходить: узнает, не узнает. Не друзья же, просто знакомые. Узнал, поздоровались, мы похлопали друг друга по плечу, сфотографировались. Он говорил в основном жестами. Просил принести спички. Потом сигареты. Что-то показывали друг другу, глядя на игроков. Были они ему не чета.

- Помнишь Олимпиаду в Афинах? Вечер в посольстве? Ты бил степ. - Караченцов кивнул. И даже показал крошечный кусочек легкого - тогда в Афинах - степа в его исполнении. Теперь - до чего же иного. Вышло спонтанно. Накатило такое... Я поцеловал его руку. Он понял и, клянусь, поцеловал мою.

С тех пор я Николая Петровича Караченцова больше не видел. Только по телевизору.

P.S.

Находятся экземпляры, меня спрашивающие о Людмиле Поргиной. Так ли она все делала? Была ли права все эти годы, прошедшие с катастрофы 28 февраля 2005-го? Люди! Что вы делаете? Во что вмешиваетесь? Как вам не стыдно! Да если бы не Людмила Андреевна, бедный Коля не протянул бы столько. Она продлила ему не существование, а жизнь, сделав ее настолько полноценной, насколько это только было в человеческих силах.

Глубокий ей поклон.

А Николаю Петровичу Караченцову - вечная память.

Общество Утраты Блокнот Долгополова Умер Николай Караченцов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент подписал Концепцию миграционной политики
Россиянин Далалоян завоевал "золото" ЧМ в многоборье
Козак: Нефтекомпании будут коллективно отвечать за рост цен на топливо
Новую ядерную ракету примут на вооружение в 2021 году
Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж