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Рубрика: Спорт

По зову Воробьева

Объявлен состав сборной на первый этап Евротура
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск №7707 (244)
30 октября штаб сборной России по хоккею объявил имена игроков, вызванных на первый этап Евротура - Кубок Карьяла. Турнир пройдет в Финляндии с 8 по 11 ноября.
Олимпийский чемпион Пхенчхана Кирилл Капризов сыграет за сборную России на Кубке Карьяла. Фото: РИА Новости Олимпийский чемпион Пхенчхана Кирилл Капризов сыграет за сборную России на Кубке Карьяла. Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион Пхенчхана Кирилл Капризов сыграет за сборную России на Кубке Карьяла. Фото: РИА Новости

Этот состав нельзя назвать экспериментальным, но и всех сильнейших задействовать наставник сборной Илья Воробьев не стал. Например, в списке нет лучшего на сегодняшний день бомбардира Континентальной хоккейной лиги Никиты Гусева. Скорее нынешнее сочетание игроков - некая попытка создать сплав молодости и опыта. Помимо нескольких олимпийских чемпионов Пхенчхана, чьи позиции вопросов не вызывают, свой шанс проявить себя получили хоккеисты, для которых само попадание в сборную - большое событие и аванс на будущее. Средний возраст команды - 24,5 года - тоже говорит о том, что стартовый этап Евротура подразумевает не столько достижение сиюминутного результата, сколько работу на перспективу.

Главным событием для сборной в этом сезоне станет майский чемпионат мира, который пройдет в Словакии. На него из нынешнего состава попадут далеко не все, да и вообще Евротур в последние годы всеми без исключения сборными воспринимается как некий испытательный полигон и возможность найти нужных исполнителей и оптимальные сочетания.

Приглашение получили игроки, для которых само попадание в сборную - большое событие и аванс на будущее

Интересно, что даже несмотря на то, что в КХЛ на время матчей сборных будет объявлен перерыв, который продлится с 7 по 11 ноября включительно, в Финляндию отправится усеченный тренерский штаб. Помогать Илье Воробьеву будут Алексей Жамнов и Анвар Гатиятулин, а также Рашит Давыдов, который занимается подготовкой вратарей. А вот Алексей Кудашов и Игорь Никитин, работающие соответственно в СКА и ЦСКА, Кубок Карьяла пропустят. Как отмечает пресс-служба Федерации хоккея России, "из-за занятости в клубах".

На ЧМ-2019 по хоккею с мячом выступят 20 команд

В целом состав сборной выглядит так:

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов ("Локомотив").

Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский (оба - ЦСКА), Артем Зуб (СКА), Денис Баранцев ("Торпедо"), Никита Трямкин, Алексей Василевский (оба - "Автомобилист"), Виктор Антипин ("Металлург"), Александр Елесин ("Локомотив"), Андрей Педан ("Ак Барс").

Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов (все - ЦСКА), Андрей Локтионов ("Локомотив"), Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачев, Евгений Кетов (все - СКА), Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Денис Зернов, Илья Михеев (оба - "Авангард"), Александр Кадейкин, Петр Хохряков (оба - "Салават Юлаев").

Спорт Хоккей Евротур
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