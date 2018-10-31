Еще статистика: в конкурсе участвуют 70 театров из 24 городов, 84 спектакля, всего в программе - 301 номинация - и это больше, чем за все предыдущие годы. Что важно особенно: большинство представленных спектаклей - из региональных театров. Например, впервые будут участвовать Тюмень (со спектаклем "Молодость" Тюменского драмтеатра) и Кудымкар (Коми-Пермяцкий драмтеатр имени Горького с "Черным монахом"), - раньше они фигурировали только во внеконкурсных программах, а теперь будут рассматриваться наравне с постановками Александринки ("Оптимистическая трагедия. Прощальный бал"), МХТ им. Чехова ("Три сестры"), БДТ им. Товстоногова ("Три толстяка. Восстание. Железное сердце") .
Генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина рассказала, что за двадцать пять лет сделал фестиваль: "Нам кажется, цифры очень серьезные - за историю фестиваля во всех программах у нас принимало участие более 400 театров. В Москве на разных театральных площадках прошло 2700 показов спектаклей. В 150 региональных и зарубежных проектах участвовало более 137 городов... 27 марта в Большом театре мы проведем уже вторую церемонию вручения премии за выдающийся вклад в развитие театрального искусства - имена почетных лауреатов, которых выбрали секретариаты Союза театральных деятелей, мы узнаем в декабре. А основная юбилейная церемония вручения пройдет 16 апреля на исторической сцене Большого театра". Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин также подчеркнул, что "Маске" есть чем гордиться: "Конкурс в течение многих лет доказал свою необыкновенную востребованность. Можно придумать или вспомнить разные всероссийские, местные и региональные премии, они все прекрасны. Но быть лауреатом национальной премии "Золотая маска" - все-таки, это очень почетно. Многие об этом мечтают. И я всем номинантам желаю испытать больше счастья и меньше разочарований".
В январе премия и фестиваль откроется гастролями Большого драматического театра, и в Москве будут показаны пять спектаклей: "Гроза", "Алиса", "Губернатор", "Пьяные", "Слава".
Председатель экспертного совета драматического театра и театра кукол Александр Вислов поделился с "РГ" рекордами своих театральных путешествий - 200 вживую отсмотренных спектаклей за театральный сезон.
Вы показывали пример своим коллегам по количеству просмотров? Или были эксперты, которые видели еще больше вас?
Александр Вислов: У меня не самые большие "показатели", кто-то посмотрел гораздо больше - до трехсот не добрались, но за двести пятьдесят спектаклей в год доходило. Некоторые постановки я посмотрел по два раза, потому что были вопросы.
А в записи?
Александр Вислов: В этом году у нас пришло 400 видеозаписей, такого никогда не было. И каждый эксперт посмотрел. Конечно, это связано с тем, что технологическая революция не стоит на месте. Если раньше не так все было просто: нужно было снять спектакль, потом записать на диск, диск отправить, а сейчас все происходит намного быстрее - можно снять на мобильный телефон, выложить в файлообменник, и все - вот тебе заявка. Поэтому количество и дальше будет только расти.
В этом году в конкурсе много региональных театров, впервые Москву с Петербургом, можно сказать, так серьезно "отодвинули". Ваши крайние точки географии?
Александр Вислов: Это наша гордость, что у нас в конкурсе двенадцать московских и питерских спектаклей, и шестнадцать - из регионов. Впервые регионы суммарно превысили количество Москвы и Питера.
А что касается географии - у нас были люди, которые реально перемещались от Калининграда до Южно-Сахалинска. И хоть мы и спорим до хрипоты на заседаниях, но всегда испытываешь невероятно чувство гордости за коллег. У меня все куда более скромно - от Якутска до Ярославля. Недавно был такой перелет: Москва - Новосибирск - Якутск - Москва, а следующий еще круче: Москва - Ростов-на-Дону - Москва - Омск в течение двух дней. То есть в Ростове-на-Дону плюс 20, на следующий день прилетаю в Омск - там минус 10. Хорошие перепады, но в такой момент ты ловишь ощущение невероятного драйва. Как помните, в пьесе Александра Моисеевича Володина "Пять вечеров", моя любимая фраза, которую замечательно произносит Станислав Любшин: "Вот едешь ты по зимней дороге, и знаешь, что тебя ждут люди..." Это очень важно - тебя ждут люди, и если есть возможность увидеть вживую и поддержать какой-то спектакль, который нуждается в поддержке, и должен быть номинирован, - это, конечно, ни с чем не сравнимые чувства. Вот ради сопричастности к этим процессам, которые сегодня происходят в театре, я думаю, мы все и работаем.
Пермь великая
Афиша музыкального театра поражает размахом: в конкурс прошло 10 балетов, 9 спектаклей современного танца, 8 опер и 7 мюзиклов. Абсолютным рекордсменом стал скромный театр областного подчинения - Пермский оперный, представленный двумя контрастными оперными постановками ("Жанна на костре" Онеггера и "Фаэтоном" Рамо) и столь же несхожими балетными - новой версией "Щелкунчика" и мировой премьерой одноактного Asunder (совместная постановка с фестивалем "Context. Diana Vishneva"). В общей сложности эти спектакли упомянуты в номинациях 32 раза.
Соперничать с Пермью может только Большой - в оперный раздел попала его "Альцина" Генделя, созданная в копродукции с фестивалем в Экс-ан-Провансе (9 номинаций), в балете - перенесенные из Торонто "Ромео и Джульетта" (4 номинации) и мировая премьера "Нуреева" (9 номинаций). Этому роскошному блокбастеру трудной судьбы, ставшему событием прошлого московского сезона, уверенно противостоит екатеринбургская "Пахита" (10 номинаций) - оммаж в честь 200-летия Мариуса Петипа. Среди лидеров по количеству номинаций, как всегда, и Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. В опере он представлен "Триумфом Времени и Бесчувствия" Генделя (10 номинаций) и "Енуфой" Яначека (6 номинаций), одноактными балетами "Одинокий Джордж" и "Тюль", а в современном танце - "Минус 16".
В опере обращают на себя внимание три постановки, созданные вдали от академических сцен: "Проза" Владимира Раннева Электротеатра Станиславский, и две оперы Александра Маноцкова - "Снегурочка" петербургского Независимого театрального проекта и "Сны Иакова, или Страшное место" - от Фонда поддержки современного искусства "Живой город" из Казани. В балете впервые в конкурс "Золотой маски" попали балетные труппы Воронежского и Самарского театров оперы и балета.