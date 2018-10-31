Новости

Украинского чиновника накажут за карту с российским Крымом 00:16
Названы имена водителей, которые чаще других совершают ДТП 00:01
В парижском аэропорту самолеты задели друг друга крыльями 31.10.2018
"Локомотив-Кубань" потерпел первое поражение в Еврокубке 31.10.2018
Для защиты от мигрантов на границу США с Мексикой направят 15 000 военных 31.10.2018
Козак: Оптовые цены на топливо заморозят до конца года 31.10.2018
Лукашенко высказался о демократии и правах человека на Западе 31.10.2018
Цена на нефть Brent впервые с лета опустилась ниже 75 долларов 31.10.2018
Болтон: Встреча Путина и Трампа в Париже будет короткой 31.10.2018
В Ижевске подросток погиб под упавшей на него конструкцией фонтана 31.10.2018
Российские и норвежские экологи обсудили проблемы Баренцева региона 31.10.2018
Nissan Patrol снова попал в книгу рекордов Гиннеса 31.10.2018
Список обвинений питтсбургскому стрелку дополнился новыми пунктами 31.10.2018
Мантуров: Решение о поднятии ПД-50 будет принято в ближайшие два дня 31.10.2018
Украина закроет небо над Черным морем из-за ракетных стрельб 31.10.2018
Под Москвой загорелся Гжельский завод 31.10.2018
Интернат академии "Спартака" приостановил работу из-за вирусного гепатита А 31.10.2018
Спортивные каршеринговые Porsche уберут из модельного ряда на время зимы 31.10.2018
Победа в овертайме вывела "Урал" в четвертьфинал Кубка России 31.10.2018
"Автомобилист" на своем льду победил "Йокерит" 31.10.2018
Россия частично снимает запрет на ввоз бразильского мяса 31.10.2018
Лукашенко вновь предложил ввести белорусских миротворцев в Донбасс 31.10.2018
Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж 31.10.2018
Козак: Нефтекомпании будут коллективно отвечать за рост цен на топливо 31.10.2018
Лучшие научно-популярные фильмы покажут в Петербурге 31.10.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 23:16
Рубрика: Культура

Двадцать пятый кадр

Объявлена программа "Золотой маски"
Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Столичный выпуск №7708 (245)
Объявлена конкурсная программа 25-й "Золотой маски". Формируя список номинантов, два экспертных совета посмотрели 1093 постановки: эксперты драмтеатра и театра кукол в театрах и на видеозаписи обсудили и оценили 791 спектакль, эксперты музыкального театра - 302 спектакля в Москве, Санкт-Петербурге и более чем в 100 городах России.
Президент "Золотой маски" Игорь Костолевский и гендиректор Мария Ревякина: К концу декабря объявим всю программу уже с площадками и датами. Запасайтесь терпением - будет очень интересный марафон! Фото: Александр Щербак/ТАСС Президент "Золотой маски" Игорь Костолевский и гендиректор Мария Ревякина: К концу декабря объявим всю программу уже с площадками и датами. Запасайтесь терпением - будет очень интересный марафон! Фото: Александр Щербак/ТАСС
Президент "Золотой маски" Игорь Костолевский и гендиректор Мария Ревякина: К концу декабря объявим всю программу уже с площадками и датами. Запасайтесь терпением - будет очень интересный марафон! Фото: Александр Щербак/ТАСС

Еще статистика: в конкурсе участвуют 70 театров из 24 городов, 84 спектакля, всего в программе - 301 номинация - и это больше, чем за все предыдущие годы. Что важно особенно: большинство представленных спектаклей - из региональных театров. Например, впервые будут участвовать Тюмень (со спектаклем "Молодость" Тюменского драмтеатра) и Кудымкар (Коми-Пермяцкий драмтеатр имени Горького с "Черным монахом"), - раньше они фигурировали только во внеконкурсных программах, а теперь будут рассматриваться наравне с постановками Александринки ("Оптимистическая трагедия. Прощальный бал"), МХТ им. Чехова ("Три сестры"), БДТ им. Товстоногова ("Три толстяка. Восстание. Железное сердце") .

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Коллектив Мариинского театра выступит на фестивале Баланчина в Нью-Йорке

Генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина рассказала, что за двадцать пять лет сделал фестиваль: "Нам кажется, цифры очень серьезные - за историю фестиваля во всех программах у нас принимало участие более 400 театров. В Москве на разных театральных площадках прошло 2700 показов спектаклей. В 150 региональных и зарубежных проектах участвовало более 137 городов... 27 марта в Большом театре мы проведем уже вторую церемонию вручения премии за выдающийся вклад в развитие театрального искусства - имена почетных лауреатов, которых выбрали секретариаты Союза театральных деятелей, мы узнаем в декабре. А основная юбилейная церемония вручения пройдет 16 апреля на исторической сцене Большого театра". Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин также подчеркнул, что "Маске" есть чем гордиться: "Конкурс в течение многих лет доказал свою необыкновенную востребованность. Можно придумать или вспомнить разные всероссийские, местные и региональные премии, они все прекрасны. Но быть лауреатом национальной премии "Золотая маска" - все-таки, это очень почетно. Многие об этом мечтают. И я всем номинантам желаю испытать больше счастья и меньше разочарований".

В январе премия и фестиваль откроется гастролями Большого драматического театра, и в Москве будут показаны пять спектаклей: "Гроза", "Алиса", "Губернатор", "Пьяные", "Слава".

Председатель экспертного совета драматического театра и театра кукол Александр Вислов поделился с "РГ" рекордами своих театральных путешествий - 200 вживую отсмотренных спектаклей за театральный сезон.

Два экспертных совета, формируя программу юбилейной "Маски", посмотрели за год 1093 спектакля от Калининграда до Южно-Сахалинска

Вы показывали пример своим коллегам по количеству просмотров? Или были эксперты, которые видели еще больше вас?

Александр Вислов: У меня не самые большие "показатели", кто-то посмотрел гораздо больше - до трехсот не добрались, но за двести пятьдесят спектаклей в год доходило. Некоторые постановки я посмотрел по два раза, потому что были вопросы.

А в записи?

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Елизавета Боярская - о театре и кино, актерских страхах и Льве Додине

Александр Вислов: В этом году у нас пришло 400 видеозаписей, такого никогда не было. И каждый эксперт посмотрел. Конечно, это связано с тем, что технологическая революция не стоит на месте. Если раньше не так все было просто: нужно было снять спектакль, потом записать на диск, диск отправить, а сейчас все происходит намного быстрее - можно снять на мобильный телефон, выложить в файлообменник, и все - вот тебе заявка. Поэтому количество и дальше будет только расти.

В этом году в конкурсе много региональных театров, впервые Москву с Петербургом, можно сказать, так серьезно "отодвинули". Ваши крайние точки географии?

Александр Вислов: Это наша гордость, что у нас в конкурсе двенадцать московских и питерских спектаклей, и шестнадцать - из регионов. Впервые регионы суммарно превысили количество Москвы и Питера.

А что касается географии - у нас были люди, которые реально перемещались от Калининграда до Южно-Сахалинска. И хоть мы и спорим до хрипоты на заседаниях, но всегда испытываешь невероятно чувство гордости за коллег. У меня все куда более скромно - от Якутска до Ярославля. Недавно был такой перелет: Москва - Новосибирск - Якутск - Москва, а следующий еще круче: Москва - Ростов-на-Дону - Москва - Омск в течение двух дней. То есть в Ростове-на-Дону плюс 20, на следующий день прилетаю в Омск - там минус 10. Хорошие перепады, но в такой момент ты ловишь ощущение невероятного драйва. Как помните, в пьесе Александра Моисеевича Володина "Пять вечеров", моя любимая фраза, которую замечательно произносит Станислав Любшин: "Вот едешь ты по зимней дороге, и знаешь, что тебя ждут люди..." Это очень важно - тебя ждут люди, и если есть возможность увидеть вживую и поддержать какой-то спектакль, который нуждается в поддержке, и должен быть номинирован, - это, конечно, ни с чем не сравнимые чувства. Вот ради сопричастности к этим процессам, которые сегодня происходят в театре, я думаю, мы все и работаем.

Пермь великая

Текст: Анна Галайда

Афиша музыкального театра поражает размахом: в конкурс прошло 10 балетов, 9 спектаклей современного танца, 8 опер и 7 мюзиклов. Абсолютным рекордсменом стал скромный театр областного подчинения - Пермский оперный, представленный двумя контрастными оперными постановками ("Жанна на костре" Онеггера и "Фаэтоном" Рамо) и столь же несхожими балетными - новой версией "Щелкунчика" и мировой премьерой одноактного Asunder (совместная постановка с фестивалем "Context. Diana Vishneva"). В общей сложности эти спектакли упомянуты в номинациях 32 раза.

Фото: Татьяна Андреева
Слава Самодуров: С такой труппой можно идти в разведку

Соперничать с Пермью может только Большой - в оперный раздел попала его "Альцина" Генделя, созданная в копродукции с фестивалем в Экс-ан-Провансе (9 номинаций), в балете - перенесенные из Торонто "Ромео и Джульетта" (4 номинации) и мировая премьера "Нуреева" (9 номинаций). Этому роскошному блокбастеру трудной судьбы, ставшему событием прошлого московского сезона, уверенно противостоит екатеринбургская "Пахита" (10 номинаций) - оммаж в честь 200-летия Мариуса Петипа. Среди лидеров по количеству номинаций, как всегда, и Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. В опере он представлен "Триумфом Времени и Бесчувствия" Генделя (10 номинаций) и "Енуфой" Яначека (6 номинаций), одноактными балетами "Одинокий Джордж" и "Тюль", а в современном танце - "Минус 16".

В опере обращают на себя внимание три постановки, созданные вдали от академических сцен: "Проза" Владимира Раннева Электротеатра Станиславский, и две оперы Александра Маноцкова - "Снегурочка" петербургского Независимого театрального проекта и "Сны Иакова, или Страшное место" - от Фонда поддержки современного искусства "Живой город" из Казани. В балете впервые в конкурс "Золотой маски" попали балетные труппы Воронежского и Самарского театров оперы и балета.

Культура Театр Театр с Ириной Корнеевой Фестиваль "Золотая маска"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент подписал Концепцию миграционной политики
Россиянин Далалоян завоевал "золото" ЧМ в многоборье
Козак: Нефтекомпании будут коллективно отвечать за рост цен на топливо
Новую ядерную ракету примут на вооружение в 2021 году
Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж