Объявлена конкурсная программа 25-й "Золотой маски". Формируя список номинантов, два экспертных совета посмотрели 1093 постановки: эксперты драмтеатра и театра кукол в театрах и на видеозаписи обсудили и оценили 791 спектакль, эксперты музыкального театра - 302 спектакля в Москве, Санкт-Петербурге и более чем в 100 городах России.

Президент "Золотой маски" Игорь Костолевский и гендиректор Мария Ревякина: К концу декабря объявим всю программу уже с площадками и датами. Запасайтесь терпением - будет очень интересный марафон! Фото: Александр Щербак/ТАСС

Еще статистика: в конкурсе участвуют 70 театров из 24 городов, 84 спектакля, всего в программе - 301 номинация - и это больше, чем за все предыдущие годы. Что важно особенно: большинство представленных спектаклей - из региональных театров. Например, впервые будут участвовать Тюмень (со спектаклем "Молодость" Тюменского драмтеатра) и Кудымкар (Коми-Пермяцкий драмтеатр имени Горького с "Черным монахом"), - раньше они фигурировали только во внеконкурсных программах, а теперь будут рассматриваться наравне с постановками Александринки ("Оптимистическая трагедия. Прощальный бал"), МХТ им. Чехова ("Три сестры"), БДТ им. Товстоногова ("Три толстяка. Восстание. Железное сердце") .

Генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина рассказала, что за двадцать пять лет сделал фестиваль: "Нам кажется, цифры очень серьезные - за историю фестиваля во всех программах у нас принимало участие более 400 театров. В Москве на разных театральных площадках прошло 2700 показов спектаклей. В 150 региональных и зарубежных проектах участвовало более 137 городов... 27 марта в Большом театре мы проведем уже вторую церемонию вручения премии за выдающийся вклад в развитие театрального искусства - имена почетных лауреатов, которых выбрали секретариаты Союза театральных деятелей, мы узнаем в декабре. А основная юбилейная церемония вручения пройдет 16 апреля на исторической сцене Большого театра". Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин также подчеркнул, что "Маске" есть чем гордиться: "Конкурс в течение многих лет доказал свою необыкновенную востребованность. Можно придумать или вспомнить разные всероссийские, местные и региональные премии, они все прекрасны. Но быть лауреатом национальной премии "Золотая маска" - все-таки, это очень почетно. Многие об этом мечтают. И я всем номинантам желаю испытать больше счастья и меньше разочарований".

В январе премия и фестиваль откроется гастролями Большого драматического театра, и в Москве будут показаны пять спектаклей: "Гроза", "Алиса", "Губернатор", "Пьяные", "Слава".

Председатель экспертного совета драматического театра и театра кукол Александр Вислов поделился с "РГ" рекордами своих театральных путешествий - 200 вживую отсмотренных спектаклей за театральный сезон.

Два экспертных совета, формируя программу юбилейной "Маски", посмотрели за год 1093 спектакля от Калининграда до Южно-Сахалинска

Вы показывали пример своим коллегам по количеству просмотров? Или были эксперты, которые видели еще больше вас?

Александр Вислов: У меня не самые большие "показатели", кто-то посмотрел гораздо больше - до трехсот не добрались, но за двести пятьдесят спектаклей в год доходило. Некоторые постановки я посмотрел по два раза, потому что были вопросы.

А в записи?

Александр Вислов: В этом году у нас пришло 400 видеозаписей, такого никогда не было. И каждый эксперт посмотрел. Конечно, это связано с тем, что технологическая революция не стоит на месте. Если раньше не так все было просто: нужно было снять спектакль, потом записать на диск, диск отправить, а сейчас все происходит намного быстрее - можно снять на мобильный телефон, выложить в файлообменник, и все - вот тебе заявка. Поэтому количество и дальше будет только расти.

В этом году в конкурсе много региональных театров, впервые Москву с Петербургом, можно сказать, так серьезно "отодвинули". Ваши крайние точки географии?

Александр Вислов: Это наша гордость, что у нас в конкурсе двенадцать московских и питерских спектаклей, и шестнадцать - из регионов. Впервые регионы суммарно превысили количество Москвы и Питера.

А что касается географии - у нас были люди, которые реально перемещались от Калининграда до Южно-Сахалинска. И хоть мы и спорим до хрипоты на заседаниях, но всегда испытываешь невероятно чувство гордости за коллег. У меня все куда более скромно - от Якутска до Ярославля. Недавно был такой перелет: Москва - Новосибирск - Якутск - Москва, а следующий еще круче: Москва - Ростов-на-Дону - Москва - Омск в течение двух дней. То есть в Ростове-на-Дону плюс 20, на следующий день прилетаю в Омск - там минус 10. Хорошие перепады, но в такой момент ты ловишь ощущение невероятного драйва. Как помните, в пьесе Александра Моисеевича Володина "Пять вечеров", моя любимая фраза, которую замечательно произносит Станислав Любшин: "Вот едешь ты по зимней дороге, и знаешь, что тебя ждут люди..." Это очень важно - тебя ждут люди, и если есть возможность увидеть вживую и поддержать какой-то спектакль, который нуждается в поддержке, и должен быть номинирован, - это, конечно, ни с чем не сравнимые чувства. Вот ради сопричастности к этим процессам, которые сегодня происходят в театре, я думаю, мы все и работаем.