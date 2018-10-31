Оператор "Северного потока-2" отчитался о строительстве газопровода

Оператор "Северного потока - 2" построил около 180 километров газопровода к концу октября, сообщает ТАСС.

За месяц оператору удалось уложить около 80 километров газопровода. На начало октября его длина составляла около 100 километров.

Ранее в сентябре оператор отчитался, что в водах Германии уложено 30-35 километров труб "Северного потока - 2" с помощью корабля Castoro 10. До этого 30 километров труб было проведено в Финляндии.

Газопровод "Северный поток - 2" должен быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Оператором проекта строительства газопровода является компания Nord Stream 2.