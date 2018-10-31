Общероссийское объединение пассажиров готовит поправки в Воздушный кодекс, которые вводят механизм компенсаций за ожидание вылета в самолете.

Дополнения подготовлены ко второму чтению в Госдуме законопроекта "Об ответственности перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или груза". Изменения в статью 120 Воздушного кодекса предусматривают увеличение штрафных санкций за каждый час просрочки доставки пассажиров, багажа и грузов в четыре раза. Сейчас за час ожидания внутрироссийского рейса можно получить всего 25 рублей. А предлагается увеличить сумму до 100 рублей. Но пока в проекте не уточнено, будут ли пассажирам компенсировать время ожидания взлета уже в салоне самолета. Это и хотят исправить.

Пассажир может предъявить счет перевозчику за вещи первой необходимости, которые ему пришлось купить, ожидая чемодан, улетевший другим рейсом

Замглавы Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов вспомнил, как в прошлом году пассажиров одного из рейсов продержали на борту семь часов. Но перевозчик выплатил каждому пассажиру экономкласса по пять тысяч рублей. Однако тогда эта была добрая воля авиакомпании, подчеркнул он.

Сейчас законом не предусмотрены никакие компенсации пассажиру за ожидание в самолете. Он может претендовать на питание, воду, гостиницу и компенсацию в 25 рублей за час ожидания, только находясь в аэропорту. И ряд перевозчиков этим пользуется. Чтобы не портить себе статистику по пунктуальности, они сажают пассажиров в самолет и ждут разрешения на вылет или улучшения погоды.

Именно плохая погода иногда становится причиной задержек рейсов. Но пассажир не хочет сидеть в душном самолете, тем более если это дальний рейс. При этом законопроект сохраняет право перевозчика доказать свою невиновность в случае, если задержка произошла по независящим от него причинам.

Также предлагается, чтобы пассажир мог получить компенсацию за задержку рейса или утерянный багаж оперативно, а не ждать месяцами. При этом авиакомпания может еще и отказать в выплатах. Причина - в закрытости процедуры. Если данные будут публичными, то авиакомпании станут более сговорчивыми, чтобы не портить свою репутацию, считает Илья Зотов.

Все предложенные инициативы касаются только внутренних перевозок. На международных рейсах действуют правила, прописанные в Монреальской конвенции. По ней пассажир может претендовать на компенсацию в несколько миллионов рублей, но только доказав, что он понес ущерб на сумму компенсации. Например, в чемодане были ценные вещи, которые были указаны при регистрации на рейс, либо он опоздал на поезд из-за задержки рейса.