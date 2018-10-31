Песков рассказал о защите российских компаний от санкций

Москва защищает интересы отечественных компаний везде за рубежом, в том числе в Иране, заверили в Кремле.

На вопрос о том, какие действия будут предприняты для защиты российских фирм после того как США вернут санкции к Ирану (в начале ноября), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Безусловно, действия для защиты интересов российских компаний - не только в этой стране, но и везде, - предпринимаются на постоянной основе".

"Какие именно, естественно, я не могу я вам сказать", - заключил представитель Кремля.