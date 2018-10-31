Новости

Цена на нефть Brent впервые с лета опустилась ниже 75 долларов 22:22
Болтон: Встреча Путина и Трампа в Париже будет короткой 22:04
В Ижевске подросток погиб под упавшей на него конструкции фонтана 21:57
Российские и норвежские экологи обсудили проблемы Баренцева региона 21:54
Nissan Patrol снова попал в книгу рекордов Гиннеса 21:45
Список обвинений питтсбургскому стрелку дополнился новыми пунктами 21:36
Мантуров: Решение о поднятии ПД-50 будет принято в ближайшие два дня 21:29
Украина закроет небо над Черным морем из-за ракетных стрельб 21:17
Под Москвой загорелся Гжельский завод 21:06
Интернат академии "Спартака" приостановил работу из-за вирусного гепатита А 20:36
Спортивные каршеринговые Porsche уберут из модельного ряда на время зимы 20:29
Победа в овертайме вывела "Урал" в четвертьфинал Кубка России 20:10
"Автомобилист" на своем льду победил "Йокерит" 19:50
Россия частично снимает запрет на ввоз бразильского мяса 19:49
Лукашенко вновь предложил ввести белорусских миротворцев в Донбасс 19:45
Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж 19:33
Козак: Нефтекомпании будут коллективно отвечать за рост цен на топливо 19:30
Лучшие научно-популярные фильмы покажут в Петербурге 19:30
Молдавия объявит год России в 2020 году 19:27
Дан старт 11-й Белорусской антарктической экспедиции 19:24
Депутаты предложили повысить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей 19:18
Под Воронежем 17 тысяч человек остались без воды 19:17
Дмитрий Козак отверг жалобы нефтяников на уровень доходов 19:16
Москвич выставил на продажу болид "Формулы-1" 18:42
Названа причина крушения вертолета владельца "Лестера" 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 21:25
Рубрика: Экономика

Деньги верни

Вспомнить о долгах, заплатить и улететь на праздники за границу
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя №7709 (246)
Предстоящие длинные выходные сподвигнут самых неугомонных отправиться в путешествия.
Планировать зарубежное путешествие разумнее всего с посещения сайта судебных приставов. Фото: Александр Корольков Планировать зарубежное путешествие разумнее всего с посещения сайта судебных приставов. Фото: Александр Корольков
Планировать зарубежное путешествие разумнее всего с посещения сайта судебных приставов. Фото: Александр Корольков

Кредит с дебетом

Кто-то уже выбирает тур на заграничный курорт, кто-то решит прокатиться на авто по родной стране. Добрый совет: начните планировать поездку с... посещения сайта Федеральной службы судебных приставов.

Первое, что там увидите, это окно: "Узнайте о своих долгах". Просто следуйте инструкции. И вы поймете, куда вам ехать. На отдых или собирать по близким и друзьям деньги на оплату кредитов, долгов по алиментам, а также пеней и штрафов.

Если деньги на карточке есть, то и ехать или бежать никуда не надо. На этой же страничке можно сразу погасить задолженность. От карт и доступных банков, работающих с электронными платежными системами, там глаза разбегаются.

Еще проще проверить задолженности через Госуслуги. Кроме того, разрабатывается закон, согласно которому о долгах гражданам будут сообщать через смс-сообщения, но пока это лишь проект.

Вообще-то на то, чтобы платеж прошел и вас вычеркнули из списка "невыездных", нужно время. Но впереди ведь еще и новогодние каникулы. Не стоит жить только одним днем.

Россияне за шесть месяцев взяли на покрытие старых долгов рекордный объем потребкредитов - свыше 68 млрд руб., что превышает результат за аналогичный период прошлого года в 1,7 раза. Средний размер кредита - 520 тыс. руб. Фото: РИА Новости

Кроме того, так больше шансов, что не наберете новых кредитов.

На широкую ногу

На 1 сентября в числе невыездных (россиянам, которым запрещено пересекать границу) - 1,3 миллиона кредитных должников. С учетом злостных неплательщиков алиментов и штрафов невыездных в стране - 2,8 млн. Больше всего постановлений об ограничении выезда приходится на жителей Краснодарского края, Московского региона, Башкирии, Татарстана.

Если кто-то радуется - а я за границу не езжу, мне эти проблемы по барабану, - то это он напрасно. Недавно приставы нашли двух парней в тайге: изрядно задолжали банку, решили отсидеться в землянке. Не вышло.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке

А вот свежий случай. Во время совместного дежурства судебных приставов и сотрудников ГИБДД на временном посту полиции в районе хутора Ленина в Краснодаре выявили девять должников. Приставам, кстати, не нужно быть телепатами - все необходимые сведения они получают от комплекса "Дорожный пристав".

Трое граждан погасили долги прямо на посту, четверо получили от приставов квитанции на оплату долга (относительно небольшого) в пятидневный срок. А вот двое ушли с поста пешком. Владелец Dodge задолжал по кредитам 456 тыс. рублей, хозяин Daewoo накопил 900 тыс. рублей долгов за неуплату кредита, налогов и штрафов. Если за 10 дней не обжалуют арест, то их авто выставят на торги.

И вновь продолжается бой

Ничто не ново под луной: первые приставы появились еще в Древней Руси. Каждый князь сам устанавливал размер дани, а затем с дружинниками перевоплощался в "судебных приставов": собирал долги с упрямых или несостоятельных должников.

Называли приставов по-разному, включая и забавное слово "недельник". Но суть от названия не меняется. Прошла тысяча лет, но проблема остается актуальной. Есть должники, есть суд, следовательно, есть и всегда будут те, кто исполняет судебный приказ. Кстати, сегодня у них профессиональный праздник: 1 ноября - День судебного пристава в России. А завтра опять будни.

Современным приставам вменен широкий круг задач, но для обывателя самая животрепещущая тема - возврат долгов.

Просто потому, что мы живем в эпоху большого потребления и азартно покупаем в долг квартиры, машины, гаджеты, делаем ремонты, берем деньги на лечение, обучение, отдых на море. С некоторых пор стало незазорно взять деньги на то, чтобы на широкую ногу отметить день рождения. Чтобы "не хуже, чем у других".

Приставы не только возвращают деньги банкам. Идет постоянная битва со злостными неплательщиками алиментов и штрафов за нарушения ПДД.

В Благовещенске заставили мать-пьяницу найти и погасить 60 тыс. руб. алиментов для сына и дочери, которые живут под опекой у родственницы.

Кстати, об алиментах. С начала года количество неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов снизилось с 844,9 тыс. до 836,3 тыс. У должников "проснулась совесть", и они начали платить алименты.

Хотя совесть редко сама просыпается - обычно ее надо будить.

Долг есть, а денег нет

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
ФССП изменит схему приема граждан

Что делать, если нечем платить по кредиту?

Правильный путь - один. Идите к кредитору, честно объясняйте свое финансовое положение. Разговор будет тяжелым, но при любом исходе это лучше, чем бегать от проблем. Убежать почти нереально.

Если не сработало и судебный приказ существует, то вы должны знать, что судебным приставам запрещается:

приходить к должнику поздним вечером и ночью (с 22.00 до 6.00);

описывать имущество должника без его присутствия;

забирать в счет долга единственное жилье, кроме жилья по ипотеке, а также ордена и медали;

изымать из холодильника еду;

арестовывать предметы, с помощью которых должник зарабатывает себе на жизнь (инструменты или автомашина, если их использование является единственным источником дохода, и т.п.).

Самым предприимчивым, которые сейчас вздохнут с облегчением - ну хоть машину не заберут, - следует помнить, что бремя доказательства лежит на вас. Мало сказать: я на машине вечерами "бомблю". Даже если в вашей семье автомобиль единственный источник дохода, то и он должен быть легальным. Вы сможете подтвердить, что подрабатываете таксистом официально, с оформлением страховки, лицензий и уплатой налогов.

...Люди, думайте, когда берете в долг.

Конкретно

- Львиная доля исполнительных производств судебных приставов приходится на штрафы ГИБДД.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Новый законопроект может сделать обязательным рассылку SMS-должникам

- С января по сентябрь 2018 года задолженность россиян по кредитам выросла до двух триллионов рублей.

- По статистике, самыми злостными неплательщиками по кредитам являются люди в возрасте от 30 до 42 лет, и среди них больше женщин.

- Самые дисциплинированные - пенсионеры. В списке невыездных значатся менее 1% россиян старше 66 лет. Но в процентом соотношении (на душу населения) степень закредитованности пожилых высока.

- По данным Центробанка, всего россияне должны кредитным организациям свыше 13 трлн руб. И около 6,5% этой суммы - просроченные займы.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Туризм
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент подписал Концепцию миграционной политики
Россиянин Далалоян завоевал "золото" ЧМ в многоборье
Козак: Нефтекомпании будут коллективно отвечать за рост цен на топливо
Новую ядерную ракету примут на вооружение в 2021 году
Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж