Предстоящие длинные выходные сподвигнут самых неугомонных отправиться в путешествия.

Кредит с дебетом

Кто-то уже выбирает тур на заграничный курорт, кто-то решит прокатиться на авто по родной стране. Добрый совет: начните планировать поездку с... посещения сайта Федеральной службы судебных приставов.

Первое, что там увидите, это окно: "Узнайте о своих долгах". Просто следуйте инструкции. И вы поймете, куда вам ехать. На отдых или собирать по близким и друзьям деньги на оплату кредитов, долгов по алиментам, а также пеней и штрафов.

Если деньги на карточке есть, то и ехать или бежать никуда не надо. На этой же страничке можно сразу погасить задолженность. От карт и доступных банков, работающих с электронными платежными системами, там глаза разбегаются.

Еще проще проверить задолженности через Госуслуги. Кроме того, разрабатывается закон, согласно которому о долгах гражданам будут сообщать через смс-сообщения, но пока это лишь проект.

Вообще-то на то, чтобы платеж прошел и вас вычеркнули из списка "невыездных", нужно время. Но впереди ведь еще и новогодние каникулы. Не стоит жить только одним днем.

Россияне за шесть месяцев взяли на покрытие старых долгов рекордный объем потребкредитов - свыше 68 млрд руб., что превышает результат за аналогичный период прошлого года в 1,7 раза. Средний размер кредита - 520 тыс. руб. Фото: РИА Новости

Кроме того, так больше шансов, что не наберете новых кредитов.

На широкую ногу

На 1 сентября в числе невыездных (россиянам, которым запрещено пересекать границу) - 1,3 миллиона кредитных должников. С учетом злостных неплательщиков алиментов и штрафов невыездных в стране - 2,8 млн. Больше всего постановлений об ограничении выезда приходится на жителей Краснодарского края, Московского региона, Башкирии, Татарстана.

Если кто-то радуется - а я за границу не езжу, мне эти проблемы по барабану, - то это он напрасно. Недавно приставы нашли двух парней в тайге: изрядно задолжали банку, решили отсидеться в землянке. Не вышло.

А вот свежий случай. Во время совместного дежурства судебных приставов и сотрудников ГИБДД на временном посту полиции в районе хутора Ленина в Краснодаре выявили девять должников. Приставам, кстати, не нужно быть телепатами - все необходимые сведения они получают от комплекса "Дорожный пристав".

Трое граждан погасили долги прямо на посту, четверо получили от приставов квитанции на оплату долга (относительно небольшого) в пятидневный срок. А вот двое ушли с поста пешком. Владелец Dodge задолжал по кредитам 456 тыс. рублей, хозяин Daewoo накопил 900 тыс. рублей долгов за неуплату кредита, налогов и штрафов. Если за 10 дней не обжалуют арест, то их авто выставят на торги.

И вновь продолжается бой

Ничто не ново под луной: первые приставы появились еще в Древней Руси. Каждый князь сам устанавливал размер дани, а затем с дружинниками перевоплощался в "судебных приставов": собирал долги с упрямых или несостоятельных должников.

Называли приставов по-разному, включая и забавное слово "недельник". Но суть от названия не меняется. Прошла тысяча лет, но проблема остается актуальной. Есть должники, есть суд, следовательно, есть и всегда будут те, кто исполняет судебный приказ. Кстати, сегодня у них профессиональный праздник: 1 ноября - День судебного пристава в России. А завтра опять будни.

Современным приставам вменен широкий круг задач, но для обывателя самая животрепещущая тема - возврат долгов.

Просто потому, что мы живем в эпоху большого потребления и азартно покупаем в долг квартиры, машины, гаджеты, делаем ремонты, берем деньги на лечение, обучение, отдых на море. С некоторых пор стало незазорно взять деньги на то, чтобы на широкую ногу отметить день рождения. Чтобы "не хуже, чем у других".

Приставы не только возвращают деньги банкам. Идет постоянная битва со злостными неплательщиками алиментов и штрафов за нарушения ПДД.

В Благовещенске заставили мать-пьяницу найти и погасить 60 тыс. руб. алиментов для сына и дочери, которые живут под опекой у родственницы.

Кстати, об алиментах. С начала года количество неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов снизилось с 844,9 тыс. до 836,3 тыс. У должников "проснулась совесть", и они начали платить алименты.

Хотя совесть редко сама просыпается - обычно ее надо будить.

Долг есть, а денег нет

Что делать, если нечем платить по кредиту?

Правильный путь - один. Идите к кредитору, честно объясняйте свое финансовое положение. Разговор будет тяжелым, но при любом исходе это лучше, чем бегать от проблем. Убежать почти нереально.

Если не сработало и судебный приказ существует, то вы должны знать, что судебным приставам запрещается:

приходить к должнику поздним вечером и ночью (с 22.00 до 6.00);

описывать имущество должника без его присутствия;

забирать в счет долга единственное жилье, кроме жилья по ипотеке, а также ордена и медали;

изымать из холодильника еду;

арестовывать предметы, с помощью которых должник зарабатывает себе на жизнь (инструменты или автомашина, если их использование является единственным источником дохода, и т.п.).

Самым предприимчивым, которые сейчас вздохнут с облегчением - ну хоть машину не заберут, - следует помнить, что бремя доказательства лежит на вас. Мало сказать: я на машине вечерами "бомблю". Даже если в вашей семье автомобиль единственный источник дохода, то и он должен быть легальным. Вы сможете подтвердить, что подрабатываете таксистом официально, с оформлением страховки, лицензий и уплатой налогов.

...Люди, думайте, когда берете в долг.

Конкретно

- Львиная доля исполнительных производств судебных приставов приходится на штрафы ГИБДД.

- С января по сентябрь 2018 года задолженность россиян по кредитам выросла до двух триллионов рублей.

- По статистике, самыми злостными неплательщиками по кредитам являются люди в возрасте от 30 до 42 лет, и среди них больше женщин.

- Самые дисциплинированные - пенсионеры. В списке невыездных значатся менее 1% россиян старше 66 лет. Но в процентом соотношении (на душу населения) степень закредитованности пожилых высока.

- По данным Центробанка, всего россияне должны кредитным организациям свыше 13 трлн руб. И около 6,5% этой суммы - просроченные займы.