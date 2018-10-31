Еще одна торговая сеть - "Азбука вкуса" - объявила об отказе от бесплатных пластиковых пакетов. Теперь на кассе за них нужно будет платить - ну или, как вариант, обходиться принесенной с собой упаковочной тарой. Стоит отметить, что сражение с пластиком на кассах "Азбука" начинает одной из самых последних - в прошлом году от бесплатной упаковки отказались "Ашан" и "ВкусВилл", а в "Карусели", "Пятерочке" и "Перекрестке" ее нет уже несколько лет.

12 минут и 400 лет

Подобный шаг, утверждают ретейлеры, продиктован исключительно заботой об экологии. По данным российского представительства "Гринпис", если собрать все пластиковые пакеты, которые потребители бесплатно получают в магазинах только в нашей стране, можно составить колонну из 13 тысяч мусоровозов. В год на каждого россиянина приходится порядка 200 пакетов. А между тем один пакет, особенно сделанный из тонкого пластика, в среднем живет всего 12 минут. А разлагается, будучи выброшенным на помойку, примерно 400 лет. Да и то не полностью, а распадается на мелкие частицы, которые продолжают загрязнять почву и воду. Доходит до того, что молекулярные частицы пластика начали находить в рыбе и мясе - экологи объясняют, что они попадают внутрь еще живой рыбы и животных вместе с водой.

За рубежом от упаковочного пластика пытаются отказаться давно. К примеру, в Китае и Италии в магазинах действует запрет на полиэтиленовые пакеты тоньше 50 микрон - скажем, купленный в местных магазинах кусок сыра вам упакуют не в пакет, а в специальную непромокаемую пищевую бумагу. Франция и некоторые территории Австралии заявили о полном отказе от пластика, еще в ряде стран существует налог на бесплатную раздачу.

Теперь к пакетофобии подключился и российский ретейл. "Мы откажемся от бесконтрольной раздачи пластиковых пакетов на кассах. Наша цель - последовательное снижение использования одноразовой упаковки в любых ее формах. И нам очень важны ваша поддержка и ваш выбор в пользу многоразовых сумок. Только подумайте, если в течение года ежедневно использовать многоразовую сумку вместо одноразового пакета, каждый из нас сможет уберечь землю почти от 200 пакетов!" - обращается к покупателю "Азбука вкуса". А тем, у кого с собой не окажется многоразовой сумки, в магазине все же любезно предложат пластиковый пакет - но уже за 5 рублей. Деньги, как утверждают в торговой сети, пойдут в том числе и на создание инфраструктуры для раздельного сбора мусора рядом с магазинами.

За ваш счет

Но не все считают, что замена бесплатных пакетов на платные - хорошая экологическая акция. "К экологии это имеет опосредованное отношение, - уверен директор по развитию саморегулируемой организации "Лига переработчиков макулатуры" Денис Кондратьев. - Раньше за пакеты платил магазин, теперь будут платить покупатели. Самих пакетов при этом меньше не станет". По крайней мере в "Азбуке вкуса", уверен эксперт. Это магазин дорогих продуктов, его посетители стоимость пакетов в общей сумме чека и не заметят. И то, что пластик вдруг стал платным, их не остановит. Могли бы остановить мысли об экологической пользе, которую они приносят прямо здесь и сейчас, отказываясь от пакета... Но вот представьте себе: заехала в "Азбуку" дама после рабочего дня. Купила паштета гусиного к ужину, к нему багет французский, вина и пирожных, фруктов и сыра на завтрак. Подошла к кассе - и достала из своей дамской сумочки авоську а-ля "бабушка поехала на рынок"? Ведь нет же. Не носят дамы авосек в сумочках. Некоторые и сумочек-то не носят, обходятся клатчами, куда даже тонкий пакет не влезет. А потому этой даме проще сложить покупки в привычный пластик, пусть за него придется и заплатить.

Лучший способ стимулировать отказ от пакетов, считают эксперты, - повысить их стоимость рублей до 100

Вот в "Ашане", который относится к магазинам масс-маркета, потребление пластика после отказа от бесплатных пакетов сократилось вдвое, заверили "РГ" в этой торговой сети. "Если покупатель знает, что за пакет ему нужно будет заплатить, он возьмет ровно то количество упаковки, которое ему действительно необходимо. Если же предлагать бесплатные пакеты, то человек возьмет их, даже если они ему не нужны", - говорит директор по корпоративным коммуникациям "Ашан Ретейл Россия" Мария Курносова. Она добавляет, что в гипермаркетах "Ашан Сити" успешно реализуется проект "Зеленые кассы", когда покупатели приобретают пакеты, на 40% состоящие из переработанных материалов, а также бумажные пакеты и многоразовые сумки вместо пластика. И в некоторых магазинах сети эти сумки бесплатно меняют на новые, если они сильно изношены.

Но опять же, по личному опыту автора этих строк - с сумками в магазин приходят бабушки, у которых на счету каждый рубль, и те, у кого большие семьи. Все остальные в большем или меньшем количестве, но покупают пакеты на кассе. "И будут продолжать покупать, пока им взамен не предложат приемлемой многоразовой альтернативы", - считает экологический активист Наталья Нестерова.

Причем обычная бумага в качестве альтернативы не годится. Она элементарно не выдержит тяжести продуктов, к тому же если на улице идет дождь, есть риск не донести упакованные в бумагу товары даже до машины. Альтернативная упаковка должна быть прочной, легко складывающейся, не занимающей много места в женской сумке - и при этом выглядеть стильно. По мнению эксперта, тот "мешковатый ужас", что сегодня предлагают в качестве альтернативы пластику практически все наши торговые сети, ни одному из этих критериев не соответствует. "Есть и другой вариант стимулирования отказа от пакетов на кассе - нужно повысить их стоимость рублей до 100. Вот тогда все точно придут со своими сумками", - продолжает Наталья Нестерова.

Полумеры?

Экологи обращают внимание еще вот на что. Можно принципиально отказаться от покупки пакетов на кассе - и все равно принести домой гору пластика, который будет жить не больше 12 минут. "Он везде. Берете хлеб в заводской упаковке - она пластиковая, готовую еду вам тоже положат в пластик, молоко детям - опять пластик... И если купленный на кассе пакет вы можете положить в сумку и использовать еще пару раз, то упаковка с продуктов летит в мусорное ведро как только вы приходите из магазина", - сетует Денис Кондратьев. А ведь что такое пакет, если говорить о химической стороне его производства? Это углеводороды - то есть нефть. Невосполняемый, между прочим, природный ресурс. А служит нам лишь по дороге от магазина до дома. "Что толку в этих полумерах - пакетах за деньги? Давайте начнем с того, что перестанем хотя бы еду упаковывать в пластик?" - предлагает Кондратьев. По его мнению, для индивидуальной упаковки больше подошла бы бумага. Тогда, правда, хлеб будет черстветь на второй день, а купленную в магазине курицу-гриль придется нести домой в руках, чтобы не перепачкать остальные покупки. Но ведь жили же наши бабушки как-то без пластика...

Кстати

В сети фермерских товаров LavkaLavka недавно появилась новая услуга с экологическим уклоном. Если покупатель приходит в магазин со своей многоразовой тарой, куда ему упаковывают товар, он получает скидку 10%. Скидка действует и в случае, когда покупатель захотел взять кофе на вынос - и предложил, например, в качестве тары свою термокружку. Да, это тоже пластик - но пищевой, и использовать его можно бессчетное количество раз.