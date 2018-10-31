Почему строить гражданский брак труднее, чем жить в законном

Неужели Евгений Цыганов ушел и от Юлии Снигирь?

Актер Евгений Цыганов ушел от одной гражданской жены, родившей ему шестерых детей, к другой, родившей еще одного. Фото: РИА Новости

Три года назад красавец с усталым взглядом шокировал всех, оставив беременную гражданскую жену и своих шестерых (!) детей и рванув к новой возлюбленной, актрисе Юлии Снигирь, которая в это же время тоже ждала от него ребенка. И вот несколько дней назад - новый слух. Который Юлия тут же опровергла: гражданские супруги пока вместе.

Цыганов с его уникальной личной жизнью - сегодня один из ярких примеров мужского отношения к гражданскому браку, не связывающему сильный пол лишними условностями и обязательствами и ограничивающему вольницу только человеческой порядочностью.

Рунет потому и полнится проклятиями в адрес "цыгановых" и увещеваниями женщин не верить им, а истории счастливых гражданских браков изредка встречаются только на женских форумах. Но в жизни я встречал их достаточно. Да и сам однажды чуть было не получил по зубам от будущего тестя, узнавшего, что у нас с его дочкой Таней, после университета полтора года живших нерасписанными на съемной квартире в полном счастье, уже все было.

Несмотря на то что о гражданских браках ничего хорошего не пишут, количество их неуклонно растет, а отношение к ним населения, вопреки уверениям о глубоком кризисе семьи, остается все таким же спокойным, как и почти 30 лет назад. Терпимо к гражданскому браку в 1989 году относились 72 процента россиян, а в 2014-м - 81.

Терпят почти все - кроме водителя такси, в котором мы с коллегой едем на работу. Услышав по радио сюжет про раннюю половую жизнь подростков, он в бешенстве молотит кулаком по рулю: "Да если б я узнал, что дочь до ЗАГСа живет с парнем, я бы ее - взашей! Наследства бы лишил, не знаю, что б еще сделал!" "Терпеть не могу гражданский брак!" - вдруг выдает мне коллега. И добавляет, что своей Ирке, если та надумает пожить с нормальным парнем, мешать не будет.

Многие родители (моя жена не в счет) к этой моде относятся спокойно и даже видят в ней практическую пользу: молодые пробуют, выбирают, "пристреливаются", чтобы потом не "попасть". Отношения сменяются отношениями, но если люди влюбляются по-настоящему, они могут продолжаться долго и привести к беременности . Многие парни тут же прячутся в кусты, а достать их оттуда - большая морока (за что девушки и не любят гражданские браки), но сознательная и разумная молодежь оформляет отношения. И, как выясняется по подсчетам демографов, более 30 процентов детей, родившихся в браке, были зачаты до регистрации родителей. И пресловутый штамп часто не имеет значения для юных сожителей: Семейный кодекс не запрещает оформление отцовства и без брака.

"Штамп не меняет мужика. Или он козел и слиняет и от жены, и от алиментов, будучи в браке, или он такой, как мой муж, который взял на себя все заботы о нас с сыном без всяких штампов. Встает в шесть, отвозит парня в сад, летом в выходные мы всегда на природе, он обожает готовить. Если не доверяешь мужчине, то не стоит с ним связываться ни браком, ни сожительством".

В Швеции гражданские супруги уже приравнены в правах к зарегистрированным и могут рассчитывать на долю имущества при "разводе"

Так рассуждает на женском форуме одна из тех самых счастливых сожительниц, женщина под 30. В этом возрасте пробовать поздно, это уже не летучая молодежь, тем более многие приходят в такие браки с детьми от предыдущих мужей, приходится приспосабливаться к такому же 30-летнему, как ты, объяснять ребенку про нового папу...

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Андрей Васянин

- Строить крепкий гражданский брак сегодня труднее, чем жить в законном. Официальная жена всего уже добилась - мужик завоеван, проштемпелеван, все позади, чего ж дальше стараться? С открытой ипотекой, с ребенком в коляске никуда он уже не денется, - говорит семейный психолог Вячеслав Москвичев. - А когда нет никаких штампов, а только ты да он, да ваши взаимные симпатии? Тут уж давай, работай, доказывай, что любишь, а не просто обнимайся. Иначе уйдет.

Мнение эксперта

Елена Новоселова, доцент кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ:

- Гражданский брак помогает выбрать правильного партнера? Не факт. Проверить это невозможно, нет таких данных. Казалось бы, люди страхуются, делают "осознанный" выбор, количество сожительств растет, но количество разводов при этом не уменьшается, и рождаемость падает.

Дело еще и в том, что образы мужчины-добытчика и женщины - хранительницы очага, которые друг без друга никуда, во всем мире уходят в прошлое. Женщина становится все более независимой, способной прокормить себя и уйти от мужчины, который перестает ее устраивать. Незарегистрированных сожительств в мире становится все больше, в Швеции, например, гражданские супруги уже приравнены в правах к зарегистрированным и могут рассчитывать на долю имущества при "разводе".

Но нам можно попробовать замедлить этот процесс. Государство способно помочь семьям, живущим в законном браке с несколькими детьми с одним кормильцем, как оно помогает матерям-одиночкам, социальными льготами, гарантированным рабочим местом и т.д. Потому что уже пора в глазах общественности повышать престиж этого института. По переписи населения 12,5 процента россиян сказали, что состоят в незарегистрированном браке. Но чем опрашиваемые были моложе, тем лояльнее они были к сожительству. В группе от 18 до 24 лет таковых было уже 35 процентов.

Кстати

С точки зрения закона

Марина Кащенко, член правления Московской городской коллегии адвокатов, специалист по семейным делам:

- Зарегистрированный брак - это, кроме прочего, наша защита от непредвиденных обстоятельств, наша забота о ближайших родственниках. Регистрация защищает права супругов не только и не столько при разводе, когда идет речь о разделе имущества. Так:

- Только законный супруг имеет право не свидетельствовать против мужа или жены при судебном разбирательстве. Это - супружеский иммунитет. Если машина, в которой ехала жена с мужем за рулем, попала в аварию, жену, согласно УК, нельзя заставить давать показания против мужа. Сожительница же обязана их давать.

- Только родственники допускаются к больным в отделения интенсивной терапии. Присутствие родного лица нередко способно поднять общий тонус организма, стабилизировать давление, успокоить больного.

- Только родственник имеет право получить на руки свидетельство о смерти мужа или жены, только ему выдадут урну с прахом. Только он имеет право на страховые выплаты при гибели мужа или жены в катастрофах и стихийных бедствиях. Когда в 2002 г. над Боденским озером случилась катастрофа с Ту-154, европейские страховщики отказали в выплате страховки гражданским женам и мужьям погибших в связи с отсутствием документов, подтверждающих брак.

- Граждане, не состоящие в официальном браке, могут иметь в некоторых странах проблемы с визами и совместным проживанием в отелях.

- Законные родственники имеют право оспорить права сожителя, получающего имущество по завещанию. Волеизъявитель при составлении завещания мог быть в неадекватном состоянии и введенным в заблуждение. Исправить ситуацию - через суд - могут только родные.

Подробности

Какие бывают сожительства

- Пробный брак - два человека договорились пожить недолго вместе. Что-то вроде испытательного срока на работе. Обоюдных обязательств почти никаких.

- Гостевой брак - люди живут в разных домах, имеют раздельный бюджет, но являются стабильными партнерами в эмоциональных и интимных отношениях.

- Открытый брак - партнеры заключают договор о том, что допускаются близкие связи с другими людьми.

- Полиамория - романтические взаимоотношения одновременно с несколькими людьми. Не имеет прямой привязки к сексу, речь прежде всего именно о любовных связях.