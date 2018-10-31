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Рубрика: Общество
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Почему в российских школах мало учебников по родным языкам

Текст: Елена Новоселова
Как объяснить детям, что изучение языка предков - это дело чести? Почему в федеральном перечне учебников такое ничтожное место занимают пособия по родному языку? Эти и другие вопросы обсуждались на парламентских слушаниях, посвященных языковому многообразию России.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Госдуме аншлаг. Только в предварительном списке желающих выступить - 40 человек. И насущность обсуждения связана не только с тем, что на прошлой неделе президент РФ подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков Российской Федерации. Приняты в окончательной редакции поправки в закон "Об образовании". И теперь изучение государственного языка РФ - русского - и государственных языков национальных республик станет обязательной частью школьного образования.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Председатель Комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, предвидя путаницу в общественной дискуссии, подчеркнул, что выбор учебных программ и учебников - исключительно за учебным заведением, а "право родителей - выбор языка изучения". Вот здесь есть вопросы. По данным Гильмутдинова, в стране изучается 81 язык, обучение ведется на 24 языках, но только для семи языков есть учебники, прошедшие федеральную экспертизу.

В Минобрнауки согласны: с учебниками по курсу родных языков плохо.

"Мы понимаем всю остроту проблемы, и организовать учебный процесс без наличия учебников в школе невозможно", - заявила замглавы Минобрнауки Татьяна Синюгина и пообещала сотрудничество в этом вопросе с регионами в рамках специальной рабочей группы. Министерство также намерено продолжать работу по повышению квалификации педагогов по родным языкам, а также уже к новому году открыть Институт поддержки и развития родных языков. К слову, эти языки по программе "Языкознание и литературоведение" изучают около 80 тысяч студентов, а по педагогическим специальностям - 300 тысяч.

Тему экспертизы учебников весьма своеобразно поддержал замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщив, сколько она стоит: "Не буду называть регион, но министр образования рассказал: нужно 200 учебников по одному из языков, а экспертиза в федеральном центре стоит два миллиона рублей, учебник получается золотой. Но самое интересное: запрос на экспертизу поступает в Москву, а Москва запрашивает региональных ученых, из федеральных вузов или институтов повышения квалификации, за "три копейки" они эту работу делают и отправляют опять в центр. Здесь есть и "недоверие", и "несоответствие", с которыми нужно работать!"

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Представители Рособрнадзора по поручению президента провели проверку соблюдения законодательства, касающееся добровольности в изучении родного языка. Было проверено 250 школ в 15 регионах. И обнаружились факты ущемления русского языка. В некоторых школах России вообще не было классов с русским языком обучения. А в некоторых использовались учебники, не входящие в федеральный перечень. Право, закрепленное в законе, по мнению Анзора Музаева, не должно превращаться "в произвол региональных чиновников, которые или выдавливают некоторые языки, или, наоборот, заставляют всех подряд их изучать, в том числе и не носителей".

Чтобы стимулировать школьников изучать родной язык, было предложено вернуть всероссийские олимпиады и добавлять 20 баллов к ЕГЭ.

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