Полувековой "Малютка": хуситы применили изготовленный 50 лет назад ПТРК

Йеменские хуситы продемонстрировали противотанковый ракетный комплекс "Малютка" советского производства, выпущенный еще в 1968 году.

Хуситы приводят в боевое положение "Малютку" 1968 года выпуска. Видео: MilitaryMediaY pic.twitter.com/Qls6kcNIas — Komandante (@KomandanteS17) 31 октября 2018 г.

В появившемся в Сети видеоролике запечатлен процесс приведения ПТРК в боевое состояние. По всей видимости, это тренировочный лагерь, где готовят специалистов по борьбе с бронетанковой техникой.

Очень колоритно выглядит повстанец в гражданской одежде, обутый в сандалии на босу ногу. Крупным планом демонстрируется нанесенная на ракету маркировка. По ней можно понять, что перед нами изделие, выпущенное в Советском Союзе еще 50 лет назад.

По некоторым данным, СССР поставлял такие ПТУР как северной, так и южной частям Йемена, которые часто конфликтовали до их объединения в 1990 году.

Комплекс "Малютка", в самом деле, является достаточно компактным оружием. Длина ракеты всего 860 мм. Вес - около 11 кг. Максимальная дальность стрельбы - 3000 м. Бронепробиваемость - 400 мм.

Недостатками, по мнению специалистов, являются достаточно большая "мертвая зона поражения" (500 м), относительно небольшая скорость полета (120 м/с) и, самое главное, требующее большого мастерства ручное управление. Полуавтоматический вариант "Малютки-П" появился только в 1969 году. Однако, даже несмотря на такие недостатки, этот ПТРК успешно применялся во многих войнах. На его счету - сотни уничтоженных танков и других бронемашин.

В ходе продолжающегося конфликта в Йемене, в основном, задействуют современные комплексы, в том числе третьего поколения. Хотя время от времени "Малютки" тоже можно увидеть на передовой.