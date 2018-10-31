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Рубрика: Власть

Постпред России процитировал Пушкина на заседании СБ ООН

Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН процитировал поэта Александра Пушкина. "Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад", - произнес Небензя известные строки классика, чтобы упрекнуть коллег по Совбезу в самообмане касательно обстановки на Украине.

По мнению представителя РФ, страны Запада намеренно не обращают внимание на попустительство Киева на проведение в столице шествий националистов, передает РИА Новости. Он отметил, что это не волнует страны Евросоюза, в отличие от предстоящих выборов в Донбассе.

Фото: РИА Новости
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"Вы тоже предпочитаете этого не замечать. Вы выпустили джинна из бутылки. А теперь не то что не хотите, а просто не можете его обратно загнать", - отметил дипломат. "Вы выписали украинской власти индульгенцию, закрываете глаза на все, что там происходит", - резюмировал Небензя.

Украинские неонацисты захватывают православные храмы, проводят акции в поддержку автокефалии. В прошлом месяце возле здания Верховной рады в Киеве произошли столкновения межу националистами и полицейскими.

Народные советы (парламенты) ДНР и ЛНР приняли решение, что выборы глав самопровозглашенных народных республик и местных депутатов состоятся 11 ноября. До этого времени исполняющим обязанности руководителя Донецкой народной республики после смерти Александра Захарченко назначен действующий председатель парламента ДНР Денис Пушилин.

Представители ЛНР ранее призвали общественность и международные организации пресечь преступные действия Киева, направленные на возрождение фашистского движения в центре Европы.

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