Предложена программа витаминизации для активного долголетия

Новости

Интернат академии "Спартака" приостановил работу из-за вирусного гепатита А 20:36
Спортивные каршеринговые Porsche уберут из модельного ряда на время зимы 20:29
Победа в овертайме вывела "Урал" в четвертьфинал Кубка России 20:10
"Автомобилист" на своем льду победил "Йокерит" 19:50
Россия частично снимает запрет на ввоз бразильского мяса 19:49
Лукашенко вновь предложил ввести белорусских миротворцев в Донбасс 19:45
Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж 19:33
Козак: Нефтекомпании будут коллективно отвечать за рост цен на топливо 19:30
Лучшие научно-популярные фильмы покажут в Петербурге 19:30
Молдавия объявит год России в 2020 году 19:27
Дан старт 11-й Белорусской антарктической экспедиции 19:24
Депутаты предложили повысить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей 19:18
Под Воронежем 17 тысяч человек остались без воды 19:17
Дмитрий Козак отверг жалобы нефтяников на уровень доходов 19:16
Москвич выставил на продажу болид "Формулы-1" 18:42
Названа причина крушения вертолета владельца "Лестера" 18:42
Лукашенко рассказал о трансграничном поясе стабильности и взаимодействия 18:37
В Ростовской области на трассе перевернулся бензовоз 18:30
В Уфе троих полицейских заподозрили в изнасиловании коллеги 18:25
В Хабаровске загорелся промышленный техникум 18:20
Генпрокуратура Стамбула назвала убийство Хашкаджи спланированным 18:12
В Петербурге выступит "Паганини балалайки" 18:09
XII Красноярская ярмарка книжной культуры пройдет с 1 по 5 ноября 18:08
Матрос "Норда" рассказал, как моряков "опекали" украинские силовики 18:05
Таиланд может легализовать марихуану к концу года 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 20:10
Рубрика: Общество

Просто витамин

Предложена программа витаминизации для активного долголетия
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск №7708 (245)
Программа витаминизации поможет решить задачу увеличения продолжительности жизни. Как улучшить качество еды, чтобы обеспечить здоровье нации, шла речь на Всероссийском конгрессе диетологов и нутрициологов.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

"Перед нами стоят два глобальных вызова: на Россию надвигается пандемия ожирения, и, кроме того, привычная структура питания такова, что у большинства россиян отмечается дефицит необходимых для сохранения здоровья витаминов и минералов, - заявил научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии, академик РАН Виктор Тутельян. - Эту проблему нужно решать незамедлительно, если мы хотим решить задачу по увеличению продолжительности жизни".

Беда в том, что при нынешней структуре питания, чтобы получить нужное для сохранения здоровья количество минералов и витаминов, мы должны съедать примерно вдвое больше еды, чем требуется по ее энергетической насыщенности. То есть мы перебираем с "пустыми" калориями - и толстеем. А вот, например, йода, витамина Д, многих других биоактивных веществ нам не хватает.

Государство обязано участвовать в решении проблемы качества продуктов питания

Ученые предлагают заняться популяционной витаминизацией, обогащать нутриентами хлеб, молоко, выпускать особые "здоровые" продукты. Второй путь - индивидуальный. "Каждый человек с помощью специалистов может позаботиться о себе и восполнить дефицит микронутриентов, принимая витаминно-минеральные комплексы", - пояснил Тутельян.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
За подделку продуктов штраф составит до трех миллионов рублей

В развитых странах так и делают. В Исландии, например, в общественных местах стоят вазы с желтыми капсулами - витамин Д тут пьют круглый год. В Японии, США, Европе регулярно принимают витамины более 80 процентов населения. И долго живут.

У нас почти вся витаминная продукция - это импорт. И даже те витаминные комплексы, которые производятся у нас, делаются из зарубежного сырья. Поэтому вопрос возрождения витаминного производства - это, по сути, вопрос национальной безопасности, отметил Тутельян. В свою очередь академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что государство обязано участвовать в решении проблемы качества еды, например, через организацию здорового питания школьников. "Но пока у нас, к сожалению, даже богатые регионы, например Москва, обеспечивают едой только начальную школу и детей из малообеспеченных семей", - заключил Онищенко.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент подписал Концепцию миграционной политики
Россиянин Далалоян завоевал "золото" ЧМ в многоборье
Козак: Нефтекомпании будут коллективно отвечать за рост цен на топливо
Новую ядерную ракету примут на вооружение в 2021 году
Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж