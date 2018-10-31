Предложена программа витаминизации для активного долголетия

Программа витаминизации поможет решить задачу увеличения продолжительности жизни. Как улучшить качество еды, чтобы обеспечить здоровье нации, шла речь на Всероссийском конгрессе диетологов и нутрициологов.

"Перед нами стоят два глобальных вызова: на Россию надвигается пандемия ожирения, и, кроме того, привычная структура питания такова, что у большинства россиян отмечается дефицит необходимых для сохранения здоровья витаминов и минералов, - заявил научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии, академик РАН Виктор Тутельян. - Эту проблему нужно решать незамедлительно, если мы хотим решить задачу по увеличению продолжительности жизни".

Беда в том, что при нынешней структуре питания, чтобы получить нужное для сохранения здоровья количество минералов и витаминов, мы должны съедать примерно вдвое больше еды, чем требуется по ее энергетической насыщенности. То есть мы перебираем с "пустыми" калориями - и толстеем. А вот, например, йода, витамина Д, многих других биоактивных веществ нам не хватает.

Государство обязано участвовать в решении проблемы качества продуктов питания

Ученые предлагают заняться популяционной витаминизацией, обогащать нутриентами хлеб, молоко, выпускать особые "здоровые" продукты. Второй путь - индивидуальный. "Каждый человек с помощью специалистов может позаботиться о себе и восполнить дефицит микронутриентов, принимая витаминно-минеральные комплексы", - пояснил Тутельян.

В развитых странах так и делают. В Исландии, например, в общественных местах стоят вазы с желтыми капсулами - витамин Д тут пьют круглый год. В Японии, США, Европе регулярно принимают витамины более 80 процентов населения. И долго живут.

У нас почти вся витаминная продукция - это импорт. И даже те витаминные комплексы, которые производятся у нас, делаются из зарубежного сырья. Поэтому вопрос возрождения витаминного производства - это, по сути, вопрос национальной безопасности, отметил Тутельян. В свою очередь академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что государство обязано участвовать в решении проблемы качества еды, например, через организацию здорового питания школьников. "Но пока у нас, к сожалению, даже богатые регионы, например Москва, обеспечивают едой только начальную школу и детей из малообеспеченных семей", - заключил Онищенко.