Премию имени Владимира Зворыкина вручили Марку Кривошееву

31 октября начали свою работу XXII Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) и Международная выставка профессионального оборудования и технологий для теле-, радио-, интернет-вещания и кинопроизводства NATEXPO.

Вот уже шесть лет традиционно Конгресс НАТ открывается вручением Премии имени Владимира Зворыкина. В 2018-м году премия в номинации "За личный вклад в развитие телевидения, радиовещания и связанных с ними технологий" присуждена посмертно Марку Иосифовичу Кривошееву. А на выставке NATEXPO в память о великом ученом организована историческая экспозиция "М.И. Кривошеев - Важный вклад в развитие ТВ-вещания/Документы и факты/ 1945-2018".

В трех других номинациях обладателями Премии стали четыре компании. В номинации "За достижения в области телекоммуникационных технологий" - "Первый канал", трансляции ЧМ 2018 по футболу в формате UltraHD со звуком Dolby Atmos во всех средах. В номинации "За создание и/или усовершенствование оборудования/технологии в области телерадиопроизводства" - ВГТРК, сплайсинговый комплекс программной и рекламной регионализации каналов первого мультиплекса в ГТРК "Кубань" (Краснодар и Сочи) на базе оборудования "Системного дома "Деловые партнеры" и РТРС, технология региональной модификации программ в сети DVB-T2 - вставка регионального контента в 85 субъектах РФ.

Специальным призом "За разработку и освоение конкурентоспособных образцов российской аппаратуры для перехода на цифровое телевидение, в том числе передатчиков DVB-T2" в этой номинации была отмечена Ассоциация разработчиков и производителей аппаратуры телерадиовещания (АРПАТ). В номинации "За разработку системной интеграции новейших технологий в области телевидения и радиовещания на федеральном и региональном уровне" лауреатом стала компания "ОКНО ТВ", проект создания Аппаратной формирования программ на базе IP-технологий для телекомпании НТВ. В этой же номинации специальными призами были награждены еще и телерадиокомпания "Ника" - "За внедрение самых современных технологий на региональном телевидении" и Алексей Пискунов - "За создание революционного вещательного комплекса на базе IP технологий SMPTE ST2022" (заказчик "СТС Медиа").

В церемонии открытия конгресса и выставки приняли участие: Марина Мукабенова - заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи; Эдуард Сагалаев - президент Национальной ассоциации телерадиовещателей; Алексей Земский - генеральный директор телекомпании НТВ; Александр Афанасьев - руководитель производственно-технологического департамента ВГТРК; Алексей Малинин, генеральный директор ВЦИОМ Медиа; Михаил Шубин - генеральный директор ТТЦ "Останкино" и Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России.

Приветствие участникам и гостям отраслевых форумов направил председатель правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев. Он отметил, что конгресс является уникальной площадкой в России и странах СНГ, которая дает "возможность обменяться опытом, обсудить ключевые профессиональные проблемы", а также ознакомиться с новейшими разработками и достижениями отрасли. Он выразил уверенность, что участникам конгресса "удастся обозначить перспективы развития российской медиасферы и выработать собственные предложения". Отдельно он поздравил лауреатов Премии имени Владимира Зворыкина с "заслуженными наградами".

В первый день участники конгресса обсудили тренды телесмотрения и потребления медиаконтента, вопросы взаимодействия вещателей и кабельных операторов, проблемы развития регионального телевещания, законодательные инициативы в области электронных СМИ и другие аспекты, связанные с переходом телеиндустрии на цифровое телевизионное вещание. На Технической конференции NATEXPO были представлены доклады о голографическом телевидении, современных технологиях "окружающего звука" и их внедрении в системах кино и телевидения, об особенностях дистрибуции HD/UHD контента на спутниковых ТВ платформах, а также о трансляции матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в различных средах доставки контента до абонента. Мероприятия продлятся до 2 ноября на ВДНХ, в павильоне № 75.