Президент сохранил льготы по прежним пенсионным нормам

Президент, как и обещал, сохранил право граждан на налоговые льготы по прежним пенсионным нормам, подписав соответствующий закон. Речь идет о земельном и имущественном налогах. Поправки внесены в Налоговый кодекс и глава государства их утвердил.

С началом 2019 года, напомним, пенсионный возраст будет постепенно повышаться. Но льготы по этим двум налогам сохранятся для граждан, которые по состоянию на 31 декабря 2018 года имели право выйти на пенсию (это 55 лет для женщин и 60 для мужчин). Земельный налог, в частности, уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров от площади участка, находящегося в собственности льготника.

Закон вступает в силу с нового года.