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31.10.2018 05:30
Рубрика: Общество

Приход зимы надолго отодвинет аномальное для ноября тепло

Текст: Ирина Жандарова
После рекордов низких температур в Центральную Россию вернется аномальное тепло. Температура начнет расти с наступлением ноября, то есть с четверга, и продлится не меньше недели, сообщил "Российской газете" Дмитрий Киктев, и.о. директора Гидрометцентра.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: depositphotos.com
В Гидрометцентре рассказали, чем опасно низкое атмосферное давление

После нулевой температуры даже днем столбики термометров поднимутся до шести градусов в четверг, до 11 градусов - в длинные выходные. Атмосферное давление начнет расти, небо прояснится. Погода будет иногда с дождем, но и солнечные ванны к концу рабочей недели и в выходные не станут исключением. Они придут на смену низкому пасмурному небу и немного облегчат состояние тех, кто страдает осенней депрессией.

Ночная температура вернется к положительным значениям. Так что, если вы еще не переобули автомобиль на зимнюю резину, можете потянуть с этим неделю.

Дмитрий Киктев отметил, что теплые значения ноября на три-пять градусов превысят климатическую норму и даже отодвинут наступление традиционных для ноября морозов, которые устанавливаются в Центральной России где-то с десятых чисел ноября. То есть синоптики признали, что в этом году зима к нам придет позже.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ
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