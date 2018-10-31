Проверкой счетчиков займутся компании-установщики

Обязанность отслеживать показания приборов учета и заниматься их проверкой правительство перекладывает с потребителей на фирмы, устанавливающие счетчики в рамках контракта жизненного цикла.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, дополняющее перечень случаев заключения контрактов жизненного цикла ситуациями оснащения автоматизированными информационно-измерительными системами учета энергетических ресурсов и коммунальных услуг объектов системы коммунальной инфраструктуры, включая приборы учета, сбора, передачи и хранения данных.

- Компании, которые устанавливают водо-, тепло-, электросчетчики и другие приборы в домах, будут нести ответственность за то, как они работают, отслеживать гарантийные сроки, проверять точность показаний, устранять те неполадки, которые будут, и в целом контролировать то, как функционирует система учета на протяжении всего технологического жизненного цикла, - сообщил премьер на заседании правительства. - А потребителям, у которых они будут устанавливаться, не придется отслеживать показания и заниматься проверкой приборов. Это передвигается на сами организации и компании.

На середину года уровень оснащенности приборами учета составляет в зависимости от вида энергоресурсов и региона колеблется от 20 до 80 процентов. Использование механизма контракта жизненного цикла, рассчитывают в правительстве, расширит инструменты финансирования для большего оснащения домов счетчиками коммунальных ресурсов.

Кроме того, при работе через госзакупки работоспособность системы учета гарантирована только в пределах срока предоставляемой гарантии на оборудование, а точность данных и непрерывность учета данных ограничена по причине отсутствия единой ответственности на всем технологическом процессе. Контракты жизненного цикла наделяют исполнителей ответственностью за работоспособность всех элементов на всех этапах.