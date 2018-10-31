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Рубрика: В мире

Пушилин: Обсуждение выборов в Донбассе без ДНР и ЛНР некорректно

По мнению исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, обсуждение в Совете Безопасности ООН запланированных на 11 ноября выборов в Донбассе без участия представителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик некорректно и необъективно.

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"Обсуждение вопроса о предстоящих в Донбассе выборах Совбез ООН планируется без участия представителей Донецкой и Луганской народных республик, что по меньшей мере некорректно и необъективно", - передает ТАСС слова Пушилина.

Он также выразил надежду, что Совбез "не пойдет по пути двойных стандартов, которые свойственны западным странам" и что "в любом случае выборы в Донецкой народной республике состоятся".

В мире экс-СССР Украина Международные организации ООН Совет Безопасности ООН Обстановка на востоке Украины
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