Пушилин: Обсуждение выборов в Донбассе без ДНР и ЛНР некорректно

По мнению исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, обсуждение в Совете Безопасности ООН запланированных на 11 ноября выборов в Донбассе без участия представителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик некорректно и необъективно.

"Обсуждение вопроса о предстоящих в Донбассе выборах Совбез ООН планируется без участия представителей Донецкой и Луганской народных республик, что по меньшей мере некорректно и необъективно", - передает ТАСС слова Пушилина.

Он также выразил надежду, что Совбез "не пойдет по пути двойных стандартов, которые свойственны западным странам" и что "в любом случае выборы в Донецкой народной республике состоятся".