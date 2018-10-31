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31.10.2018 13:45
Рубрика: Власть

Путин подписал указ о концепции государственной миграционной политики

Президент России Владимир Путин подписал указ о Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.

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О подписании документа глава государства сообщил, выступая на заседании Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. "Она направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа и на создание четких правил въезда и получения право на проживание, работу, на приобретение российского гражданства", - цитирует ТАСС слова Владимира Путина.

Как отмечается в тексте концепции, современные тенденции в сфере миграции в РФ обусловлены в основном экономическими и социальными факторами. Устойчивое социально-экономическое положение, сохранение исторических и культурных связей народов государств-участников СНГ, взаимные безвизовые поездки, учреждение ЕАЭС являются мощными факторами миграционной привлекательности РФ.

При этом, на консульском учете за рубежом состоит более 2 миллионов граждан Российской Федерации. Ежегодно около 60 тысяч российских граждан выезжает на работу за границу.

В последние годы миграционный приток в нашу страну компенсировал естественную убыль населения и стал источником дополнительных трудовых ресурсов для национальной экономики. Гражданство получили более миллиона человек.

Целью миграционной политики, говорится в концепции, является создание миграционной ситуации, которая способствует решению задач в сфере социально-экономического, пространственного и демографического развития страны, повышения качества жизни ее населения, обеспечения безопасности государства, защиты национального рынка труда, поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском обществе, а также в сфере защиты и сохранения русской культуры, русского языка и историко-культурного наследия народов России, составляющих основу ее культурного кода. Миграционная политика является вспомогательным средством для решения демографических проблем и связанных с ними экономических проблем.

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В документе также перечисляются основные принципы миграционной политики, среди которых - комплексность решения задач миграционной политики с учетом решения задач социально-экономического, культурного, демографического и иного развития Российской Федерации, приоритет интересов Российской Федерации и российских граждан, постоянно проживающих на ее территории, учет многообразия региональных и этнокультурных укладов жизни населения Российской Федерации.

Власть Работа власти Общество Соцсфера Миграция Президент Миграционный учет в России
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