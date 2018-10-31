Путин пообещал соотечественникам за рубежом защиту и поддержку

Россия будет использовать все механизмы для защиты прав соотечественников за рубежом, заявил президент.

В преддверии Дня народного единства Владимир Путин выступил на Всемирном конгрессе соотечественников. "Этот праздник учрежден в честь подвигов наших предков и знаменует неразрывную связь всех поколений, преданных Отчизне, людей, отстаивающих свои традиционные ценности, общие идеалы - независимо от того, в каком государстве они сегодня проживают", - отметил он.

Форум собрал свыше семисот граждан из разных стран. И все они представляют "один большой, огромный Русский мир, который никогда не строился исключительно и только по этническому, национальному или религиозному признаку", отметил глава государства. "Он собирал и объединял всех, кто духовно связан с Россией, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителями русского языка, культуры, русской истории", - добавил он.

"Мы признательны за ваш вклад в продвижение и распространение нашего богатейшего исторического и культурного наследия. Всего того, что формирует нашу национальную, общероссийскую идентичность", - подчеркнул президент, отметив важную роль российских культурных учреждений за рубежом, СМИ, филологов, преподавателей, литературоведов, энтузиастов, которые помогают праздновать за границей юбилеи писателей. Также глава государства объявил, что весной откроется Музей русского зарубежья имени Солженицына.

"Мы будем решительно защищать ваши права и интересы, используя для этого все имеющиеся двусторонние и международные механизмы", - заверил соотечественников Путин. В мире растет напряженность и непредсказуемость, подрываются основы международного права, "в ход идут и русофобия, и другие формы крайнего агрессивного национализма" - на Украине, в Прибалтике и в ряде других государств, сказал он. "Переписывается история, ведется борьба с памятниками, с русским языком. Людей запугивают и просто терроризируют. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом, право на свободу слова, сбережение своих традиций грубо попирается", - констатировал президент, отметив и запреты на профессии, и другие факты жесткого давления. "Мы будем рады и тем, кто захочет приехать к нам на временной основе, и тем, кто примет решение о получении гражданства или о постоянном жительстве в России. А тем, кого беззаконно преследуют, кому угрожает опасность, будем делать все для того, чтобы обеспечить их защиту и предоставить убежище", - заверил он.

Президент поблагодарил представителей РПЦ и других традиционных конфессий за укрепление культурных и гуманитарных связей соотечественников за рубежом с Россией. "К сожалению, сейчас их пытаются теми или иными способами разорвать, расторгнуть эти узы, растащить по национальным квартирам", - заметил глава государства. "Политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями, и прежде всего для тех, кто это делает", - предостерег он и призвал сохранять духовное и историческое единство. Еще Путин заявил о важности популяризации русского языка и сохранения русскости в молодежной среде соотечественников за границей.