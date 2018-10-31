Путин приедет на Всемирный русский народный собор

Завтра, 1 ноября, президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Форум посвящен 25-летию образования организации, его тема - "25 лет по пути общественного диалога и цивилизационного развития России".

Приглашены представители всех ветвей власти, лидеры общественных и религиозных объединений, ученые, деятели образования и культуры, делегаты из-за рубежа.

Глава Собора с февраля 2009 года - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.