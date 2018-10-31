Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Прекращена деятельность "Международного банка Санкт-Петербурга" и у московского "Инкаробанка". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 31 октября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Международный банк Санкт-Петербурга", - говорится на сайте ЦБ.

В прошлом месяце "Международный банк Санкт-Петербурга" отчитался об эффективности своей работы, однако уже 15 октября оказался недоступен для вкладчиков. Финансовые показатели банка не устроили Центробанк, и он и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции по временному управлению банком.

"Инкаробанк" занимался кредитованием физических и юридических лиц за счет привлеченных денежных средств населения (около 60 процентов валюты баланса). Как отмечает ЦБ, более половины выданных банком ссуд отличались сомнительным качеством. Проверка показала снижение размера собственных средств капитала банка практически в 2 раза. Из-за высоких рисков банкротства было решено позаботиться о защите интересов клиентов банка.