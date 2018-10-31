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31.10.2018 17:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дума одобрила трехлетний бюджет Москвы

Текст: Сергей Бабкин

Мосгордума в среду приняла в первом чтении бюджет Москвы на ближайшие три года. Он стал беспрецедентным по мерам соцподдержки. Предусмотрена адресная финансовая помощь горожанам старше 50 лет и бесплатный проезд на электричках для пенсионеров, опекунов и почетных доноров.

Нагрузить бюджет социальными обязательствами позволил оптимистичный прогноз по инфляции, сказала представлявшая проект глава департамента финансов Елена Зяббарова. К 2021 году доходы вырастут с 2,3 до 2,6 трлн рублей. В основном за счет НДФЛ и других налогов. Все три ближайших года бюджет будет умеренно дефицитным. Зато будут реализованы крупные социальные и инфраструктурные проекты.

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Расходы на культуру, образование и здравоохранение по сравнению с нынешними вырастут на 11-13 процентов. Деньги пойдут на строительство новых больниц, детсадов и школ, центров детского творчества, а также на повышение зарплат бюджетникам. Все действующие меры соцподдержки будут при этом сохранены.

Почти 40 процентов бюджетных расходов - это создание инфраструктуры, прежде всего, транспортной. В ближайшие три года по городской инвестиционной программе построят 280 км дорог и 21 станцию метро, подчеркнул председатель МГД Алексей Шапошников. Заложены средства под запуск скоростных электричек Нахабино - Подольск и Лобня - Одинцово.

В бюджете отражена и программа "Мой район", о которой во время предвыборной кампании говорил мэр Сергей Собянин. Основная ее цель - сделать все территории одинаково обеспеченными библиотеками, детсадами, парками, спорткомплексами. Проекты по 60 районам уже опубликованы, теперь они еще и подкреплены деньгами. Теперь в Братеево благоустроят каскад прудов, а в Зябликове построят ФОК и каток, о которых давно просят жители.

Большинство депутатов отметило, что бюджет получился сбалансированным. Главным достоинством проекта избранники назвали социальную направленность и высокую долю расходов на строительство транспортных узлов, весьма привлекательных для инвесторов. Пока главный финансовый документ столицы приняли в первом чтении, но серьезных поправок, скорее всего, больше уже не будет.

Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Столица Москва Московская городская дума ЦФО Москва
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