Год театра торжественно откроют 13 декабря в Ярославле

2019-ый объявлен Годом театра. Его открытие пройдет в Ярославле - немного раньше, чем планировалось, но несомненно на высоком уровне.

Об этом сообщил на собрании директоров московских театров советник министра культуры РФ Павел Степанов, передает ТАСС.

Ранее прошла встреча Владимира Путина с председателем Союза театральных деятелей России, художественным руководителем московского театра Et Cetera Александром Калягиным, на которой Владимир Путин принял решение объявить 2019 год Годом театра.

"Вы не представляете, как театральная общественность будет счастлива, как театр будет счастлив. Это действительно очень важно", - отметил на встрече Калягин.