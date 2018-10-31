Как лечить заболевания органов пищеварения с помощью питания

Участники 17-го Всероссийского конгресса диетологов и нутрициологов с международным участием рассказали, как эффективно лечить заболевания органов пищеварения, среди которых гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, а также синдромы избыточного бактериального роста и функциональной диспепсии. И хотя одним правильным питанием при таких недугах не обойтись, оно все равно даст большой положительный эффект.

- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, проявляющаяся прежде всего изжогой и отрыжкой кислым, влияет на качество жизни, - сказал гастроэнтеролог "Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии" Василий Кропочев. - Она связана с недостаточным употреблением пищевых волокон.

Сотрудники "ФИЦ питания и биотехнологии" провели исследование на 30 пациентах-европеоидах с избыточным индексом массы тела с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Им добавили в рацион 15 граммов в сутки пищевых волокон в виде препарата. Через десять дней количество проявлений изжоги снизилось более чем вдвое.

По словам научного сотрудника отделения гастроэнтерологии и гематологии ФИЦ питания и биотехнологии Владимира Пилипенко, синдром избыточного бактериального роста (СИБР) характеризуется увеличением количества бактерий в тонкой кишке, которые поступают либо из толстой кишки, либо из дыхательных путей.

- СИБР ассоциируется не только с заболеванием пищеварительной, но и нервной системы, а также поражениями кожи, - отметил Владимир Пилипенко. - Возможная причина СИБР - нарушение в работе илеоцекального клапана, разделяющего тонкую и толстую кишку. Проявления - вздутие живота, диарея или, наоборот, задержка стула, абдоминальная боль - могут длиться годами. Для сокращения бактериальной массы используется широкий спектр медикаментов. Это говорит о том, что препарат выбора не найден. Также следует ограничить прием пищи, потому что всасывание происходит в первых 50 сантиметрах кишки, а кормить нужно больного, а не бактерии.

Как рассказал ведущий научный сотрудник "ФИЦ питания и биотехнологии" Сергей Морозов, синдром функциональной диспепсии, при котором наблюдается чувство раннего насыщения и эпигастральное жжение, вполне эффективно лечится антидепрессантами. Однако психотропные препараты следует принимать с осторожностью.

Что касается питания при синдроме функциональной диспепсии, то специалист советует: есть не менее трех раз в сутки, каждый прием пищи должен длиться не менее 15-20 минут, употреблять пищевые волокна, а также исключить из рациона газообразные продукты, например бобовые.