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31.10.2018 16:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как воплощается в жизнь стратегия качества пищевой продукции

Текст: Ирина Белова (Москва)
В рамках 17-го Всероссийского конгресса диетологов и нутрициологов эксперты обсудили актуальные направления реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции. Достичь поставленных целей планируется, в частности, за счет "прижизненной модификации сельскохозяйственного сырья", которая позволяет сформировать заданные свойства продуктов.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Руководитель лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов "Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии" профессор Алла Кочеткова рассказала, что благодаря стратегии появилось единое определение качества пищевых продуктов вместо самых разных предыдущих терминов.

Фото: depositphotos.com
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Теперь под этим понимается "совокупность характеристик, соответствующих заявленных требований, включающих безопасность, потребительские свойства, энергетическую пищевую ценность и аутентичность, способность удовлетворять потребности человека в пище при обычных условиях использования в целях обеспечения сохранения здоровья".

А безопасность пищевых продуктов понимается "как состояние, обусловленное отсутствием недопустимого риска, связанного с вредным воздействием на человека и будущее поколение".

- Стратегия, утвержденная Правительством РФ, имеет четыре ориентира, нацеленных на полноценное питание, профилактику заболеваний, производство продуктов надлежащего качества и активное долголетие, - отметила Алла Кочеткова. - Последнее напрямую связано с реализацией принципов здорового питания. Каких результатов мы ожидаем от реализации стратегии? Увеличения продолжительности жизни и периода активного долголетия.

Алла Кочеткова Фото: Илья Сергеев/РГ

По словам руководителя научного направления Федерального научного центра (ФНЦ) пищевых систем, профессора Ирины Чернухи, их учреждение объединяет девять институтов, занимающихся переработкой сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов.

- Мы формируем показатели качества пищевых продуктов, комбинируем их для нужной рецептуры и воздействуем на животных, растения и микроорганизмы при жизни, чтобы получить желаемое, - объяснила Ирина Чернуха. - Генетика, селекция и естественное планирование - это то, что дала нам природа.

Фото: depositphotos.com
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В силах ученых, например, повысить нежность или мраморность мяса.

- Бельгийская голубая корова можно вырастать до такой массы, что она теряет возможность самостоятельно стоять, ее поддерживают, такое животное не жизнеспособно, - приводит пример Ирина Чернуха. - Русская кобыла теперь обладает хорошими данными по нежности мяса, а знаменитая овечка Долли фактически дала несколько здоровых потомств. Вот что значит генная инженерия!

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