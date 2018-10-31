Как воплощается в жизнь стратегия качества пищевой продукции

В рамках 17-го Всероссийского конгресса диетологов и нутрициологов эксперты обсудили актуальные направления реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции. Достичь поставленных целей планируется, в частности, за счет "прижизненной модификации сельскохозяйственного сырья", которая позволяет сформировать заданные свойства продуктов.

Руководитель лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов "Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии" профессор Алла Кочеткова рассказала, что благодаря стратегии появилось единое определение качества пищевых продуктов вместо самых разных предыдущих терминов.

Теперь под этим понимается "совокупность характеристик, соответствующих заявленных требований, включающих безопасность, потребительские свойства, энергетическую пищевую ценность и аутентичность, способность удовлетворять потребности человека в пище при обычных условиях использования в целях обеспечения сохранения здоровья".

А безопасность пищевых продуктов понимается "как состояние, обусловленное отсутствием недопустимого риска, связанного с вредным воздействием на человека и будущее поколение".

- Стратегия, утвержденная Правительством РФ, имеет четыре ориентира, нацеленных на полноценное питание, профилактику заболеваний, производство продуктов надлежащего качества и активное долголетие, - отметила Алла Кочеткова. - Последнее напрямую связано с реализацией принципов здорового питания. Каких результатов мы ожидаем от реализации стратегии? Увеличения продолжительности жизни и периода активного долголетия.

Алла Кочеткова Фото: Илья Сергеев/РГ

По словам руководителя научного направления Федерального научного центра (ФНЦ) пищевых систем, профессора Ирины Чернухи, их учреждение объединяет девять институтов, занимающихся переработкой сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов.

- Мы формируем показатели качества пищевых продуктов, комбинируем их для нужной рецептуры и воздействуем на животных, растения и микроорганизмы при жизни, чтобы получить желаемое, - объяснила Ирина Чернуха. - Генетика, селекция и естественное планирование - это то, что дала нам природа.

В силах ученых, например, повысить нежность или мраморность мяса.

- Бельгийская голубая корова можно вырастать до такой массы, что она теряет возможность самостоятельно стоять, ее поддерживают, такое животное не жизнеспособно, - приводит пример Ирина Чернуха. - Русская кобыла теперь обладает хорошими данными по нежности мяса, а знаменитая овечка Долли фактически дала несколько здоровых потомств. Вот что значит генная инженерия!