Климатическая зима наступит в Москве ближе к Новому году

Первая декада ноября в Москве будет не по-ноябрьски теплой. "В ближайшие 7-10 дней, а, возможно, и дольше сохранится теплая погода, когда днем столбики термометров будут подниматься выше 6-8 градусов", - пояснил в беседе с корреспондентом "Российской газеты" и. о. руководителя Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Тепло столичному региону обеспечивает повышенная антициклональная активность. Дмитрий Киктев также отметил, что обычно средние температуры переходят в сторону отрицательных значений в десятых числах ноября. "Однако сейчас наблюдается совсем другая тенденция. Судя по всему, зима пока откладывается и наступит ближе к новогодним праздникам", - уточнил синоптик.

После холодного начала недели с 1 ноября в столичном регионе ожидается значительное потепление. Уже в четверг днем будет плюс 6-8 градусов, а дальше температура будет только расти.