Корреспондент "РГ" выловил рыбу в пруду и отдал ее на экспертизу

Новости

Пушилин: Обсуждение выборов в Донбассе без ДНР и ЛНР некорректно 00:50
Сенатор Грэм поддержал отмену права гражданства США по рождению 00:29
С торгового центра в Москве упали две девушки 00:16
Рейтинг Макрона во Франции упал на 10 процентов 00:01
Небензя обвинил ЕС и США в невыполнении Киевом Минских договоренностей 30.10.2018
Саакашвили не будет просить помилования у нового президента 30.10.2018
В Ростове сгорели несколько павильонов на авторынке "Фортуна" 30.10.2018
Утверждены новые правила предоставления субсидий автопрому 30.10.2018
В Москве представили оперу о встрече Екатерины II и японского моряка 30.10.2018
Эксперты назвали страны-лидеры нелегальной торговли 30.10.2018
Сотни автомобилей Maserati сгорели при пожаре в Италии 30.10.2018
В Москве задержали ограбившего секс-шоп мужчину 30.10.2018
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии 30.10.2018
Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц 30.10.2018
Иран отверг обвинения в подготовке теракта на территории Дании 30.10.2018
Умер автор мультфильмов про Врунгеля и Остров сокровищ Черкасский 30.10.2018
Паром с пассажирами на борту потерял управление в Балтийском море 30.10.2018
Пожар на месторождении в Югре распространился на другие здания 30.10.2018
Россияне оказались самыми большими фанатами кошек 30.10.2018
На культурном форуме в Петербурге подпишут более 30 соглашений 30.10.2018
Путин поддержал идею держать террористов отдельно от других уголовников 30.10.2018
Более 100 маленьких россиян ждут возвращения домой из Ирака и Сирии 30.10.2018
Подводный "детский сад" для осьминогов показали на видео 30.10.2018
Российские гимнастки завоевали "серебро" на ЧМ в Дохе 30.10.2018
Систему весогабаритного контроля начнут строить в начале 2019 года 30.10.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школа может помочь проблемному подростку
Как школа может помочь проблемному подростку
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
31.10.2018 00:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Брать или отпускать?

Корреспондент "РГ" выловил рыбу в пруду и отдал ее на экспертизу
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск №7707 (244)
Столичные рыболовы спорят не первый год - можно ли употреблять в пищу рыбу из московских водоемов? Кто-то считает, что она опасна для здоровья, но многие едят ее годами и не собираются изменять привычкам. Чтобы разобраться в этом, корреспондент "РГ" отправился на рыбалку на Борисовские пруды, а весь улов - 23 небольших окуня - отдал на исследование в лабораторию. Теперь результаты получены, и у редакции есть четкий ответ на вопрос, брать или отпускать.
За несколько часов автор наловил 23 небольших окуня, и все они вскоре попали в лабораторию. Фото: Иван Пышечкин За несколько часов автор наловил 23 небольших окуня, и все они вскоре попали в лабораторию. Фото: Иван Пышечкин
За несколько часов автор наловил 23 небольших окуня, и все они вскоре попали в лабораторию. Фото: Иван Пышечкин

Эксперты Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора провели исследование по четырем основным показателям - органолептическим, паразитологическим, санитарно-химическим и микробиологическим. Оказалось, что по первым трем рыба соответствует требованиям ГОСТ: у нее нет выраженного постороннего запаха, в ней не обнаружены личинки паразитов в живом виде, а содержание свинца, мышьяка, кадмия, ртути и полихлорированных бифенилов соответствует норме.

Но есть рыбу все-таки нельзя - подкачала микробиология. Несмотря на отсутствие в улове опасных для человека бактерий - листерий, золотистого стафилококка, кишечной палочки и сальмонелл, превышенным сразу в семь раз оказалось общее содержание микроорганизмов. На языке микробиологов этот показатель называется "количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)". Он указывает на степень обсемененности бактериями, в том числе непатогенными - если показатель выше нормы, в пищу такая рыба не годится. Поэтому вывод лаборатории звучит неутешительно. "Продукция не может быть использована для питания населения в связи с повышенным риском микробиологического загрязнения", - заключила врач отдела гигиены питания Алена Короткова.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Как с нового года вырастут платежи за вывоз коммунальных отходов

Чтобы точно убедиться в несъедобности "борисовской" рыбы, редакция предоставила материалы исследования независимым экспертам. Их оценка звучит не менее категорично. "Отобранный образец загрязнен и содержит микроорганизмы, которые могут привести к различным заболеваниям пищеварения. Есть такую рыбу опасно для здоровья", - рассказала "РГ" эксперт-товаровед АНО "Судебный эксперт" Анастасия Зотова.

Выходит, пойманную в Борисовских прудах рыбу лучше сразу отпускать - никто же не хочет подвергать опасности себя и своих близких. При этом надо заметить, что эти результаты касаются всего лишь отдельного водоема. Именно поэтому утверждать, что вся московская рыба заражена, было бы неправильно.

Но в любом случае совет всем желающим попробовать московскую рыбу может быть только один - сначала отдать образцы на исследование специалистам и только потом подавать ее на стол, если все показатели будут в норме. Причем делать такой анализ придется регулярно - ведь состояние воды в одном и том же водоеме может быстро меняться. А анализ этот стоит немалых денег.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц
Экипаж задержанного на Украине судна "Норд" вернулся домой
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии
"Адмирал Кузнецов" прибыл на 35-й судоремонтный завод после аварии
Песков прокомментировал ситуацию с ценами на бензин