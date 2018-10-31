Корреспондент "РГ" выловил рыбу в пруду и отдал ее на экспертизу

Столичные рыболовы спорят не первый год - можно ли употреблять в пищу рыбу из московских водоемов? Кто-то считает, что она опасна для здоровья, но многие едят ее годами и не собираются изменять привычкам. Чтобы разобраться в этом, корреспондент "РГ" отправился на рыбалку на Борисовские пруды, а весь улов - 23 небольших окуня - отдал на исследование в лабораторию. Теперь результаты получены, и у редакции есть четкий ответ на вопрос, брать или отпускать.

За несколько часов автор наловил 23 небольших окуня, и все они вскоре попали в лабораторию. Фото: Иван Пышечкин

Эксперты Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора провели исследование по четырем основным показателям - органолептическим, паразитологическим, санитарно-химическим и микробиологическим. Оказалось, что по первым трем рыба соответствует требованиям ГОСТ: у нее нет выраженного постороннего запаха, в ней не обнаружены личинки паразитов в живом виде, а содержание свинца, мышьяка, кадмия, ртути и полихлорированных бифенилов соответствует норме.

Но есть рыбу все-таки нельзя - подкачала микробиология. Несмотря на отсутствие в улове опасных для человека бактерий - листерий, золотистого стафилококка, кишечной палочки и сальмонелл, превышенным сразу в семь раз оказалось общее содержание микроорганизмов. На языке микробиологов этот показатель называется "количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)". Он указывает на степень обсемененности бактериями, в том числе непатогенными - если показатель выше нормы, в пищу такая рыба не годится. Поэтому вывод лаборатории звучит неутешительно. "Продукция не может быть использована для питания населения в связи с повышенным риском микробиологического загрязнения", - заключила врач отдела гигиены питания Алена Короткова.

Чтобы точно убедиться в несъедобности "борисовской" рыбы, редакция предоставила материалы исследования независимым экспертам. Их оценка звучит не менее категорично. "Отобранный образец загрязнен и содержит микроорганизмы, которые могут привести к различным заболеваниям пищеварения. Есть такую рыбу опасно для здоровья", - рассказала "РГ" эксперт-товаровед АНО "Судебный эксперт" Анастасия Зотова.

Выходит, пойманную в Борисовских прудах рыбу лучше сразу отпускать - никто же не хочет подвергать опасности себя и своих близких. При этом надо заметить, что эти результаты касаются всего лишь отдельного водоема. Именно поэтому утверждать, что вся московская рыба заражена, было бы неправильно.

Но в любом случае совет всем желающим попробовать московскую рыбу может быть только один - сначала отдать образцы на исследование специалистам и только потом подавать ее на стол, если все показатели будут в норме. Причем делать такой анализ придется регулярно - ведь состояние воды в одном и том же водоеме может быстро меняться. А анализ этот стоит немалых денег.