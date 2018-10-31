Москвич выставил на продажу болид "Формулы-1"

Житель Москвы выставил на продажу болид "Формулы-1" за 10 миллионов рублей. Об этом объявлении "РГ" рассказали в пресс-службе портала Avto.ru.

Продает гоночную машину бизнесмен Георгий Вьюнков, который руководит компанией по аренде эксклюзивных авто. Болид был куплен по случаю у крупного коллекционера, чтобы потом сдавать напрокат. Это знаменитый Ferrari, на котором в 2000-е годы выигрывал многочисленные подиумы Михаэль Шумахер. Владелец отмечает, что поездить на этой машине не удастся, это просто выставочный образец. Тем не менее, сохранен уникальный дизайн скудерии, отсюда и такая цена.