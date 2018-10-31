В столице 4 ноября уже в шестой раз пройдет "Ночь искусств". Участие в акции примут более 100 площадок: что-то интересное подготовили театры, музеи, культурные центры, галереи и выставочные залы. Включились и пионеры - ночью свои двери впервые откроют Останкинская телебашня и парк "Зарядье". Всего в программе около 170 ярких событий за одну ночь.

Пионеры ночи

Останкинская телебашня впервые будет проводить ночные экскурсии по своему интерактивному мультимедийному комплексу. Рассказ экскурсовода сопроводят прослушиванием "интеллектуальной" танцевальной музыки. Как организаторам удастся это совместить, остается загадкой, но мероприятие обещает быть интересным. Участникам предложат с помощью интерактивного оборудования буквально за минуту построить всю башню от фундамента до шпиля, смоделировать различные погодные условия и даже послушать "симфонию" металлических тросов, которые проходят внутри этого уникального сооружения.

Стремительно врывается в культурную жизнь столицы и парк "Зарядье", только недавно отметивший свой первый день рождения. 4 ноября здесь выступит хор Ново-Иерусалимского мужского монастыря. Услышать его вне стен обители - большая редкость и удача. В пресс-службе парка "РГ" рассказали, что площадка вряд ли вместит больше 300 человек, так что желающим услышать хоровое пение придется потесниться.

Выступление хора - не единственное развлечение, подготовленное парком: еще можно будет бесплатно посетить аттракционы "Полет над Москвой" и "Машина времени", увидев современную столицу с высоты птичьего полета или город в различные временные эпохи. Кроме того, продолжит работать экспозиция редких картин из Третьяковской галереи и, конечно же, уже полюбившаяся москвичам и гостям столицы ледяная пещера.

В мире животных

Отдельно стоит рассказать о программе, которую подготовил для акции Московский зоопарк, который явно лидирует по количеству и разнообразию всевозможных активностей. Правда, ночными эти мероприятия не назовешь - почти все события закончатся к 9 вечера. Но организаторов легко понять - ведь целевой аудитории положено спать после кружки кефира и мультика. В этот день состоятся театральные представления, познавательные квесты, будут проведены лекции о животных на фоне самих представителей фауны, а также пройдет презентация книги об известном русском писателе-натуралисте Георгии Скребицком.

Вечерний блок организаторы решили посвятить образам животных в творчестве Михаила Булгакова. Догадаться, о ком пойдет речь, несложно - ведь Кот Бегемот прогуливался по Патриаршим в двух шагах от зоопарка на Баррикадной. Настоящим знатокам творчества писателя предложат послушать истории о героях фантастической повести "Роковые яйца" - и тут, вероятно, на первый план выползут пресмыкающиеся.

Под стук колес

Решили поучаствовать в акции и московские вокзалы. На Рижском под покровом ночи организуют показ мод - дефилировать по перрону будут студенты школы дизайна Высшей школы экономики. Для некоторых восходящих звезд подиума "Ночь искусств" станет первым боевым крещением.

Киевский вокзал на время акции превратится в концертную площадку. И выступать на ней будет старшее поколение. Композитор Александр Маноцков представит хоровой перформанс "Русские проводы" с участием вокалистов московских домов культуры старше 75 лет, а далее на сцену выйдут участники проекта Первого канала "Голос 60+". Наличие такой возрастной площадки в общей канве культурных событий не случайно - в этом году акция призвана объединить разные поколения. "Это востребованный формат взаимодействия поколений "25-/75+", возможность познакомить обе аудитории и дать им пространство для собственного высказывания", - рассказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

От козуль к блокчейну

Задачу показать, что технологии и искусство могут тесно переплетаться, поставил перед собой "Центр искусств. Москва". Зрители увидят балетные номера в исполнении прим Большого театра Ольги Смирновой и Екатерины Шипулиной. А что, скажете, здесь необычного? Дело в том, что танец исполнят голограммы.

Совсем другой подход к акции у галереи "Выхино". Здесь участникам предложат заняться выпечкой и обработкой ткани. Все желающие смогут узнать древние рецепты приготовления знаменитых "Северных козуль" - традиционных поморских пряников. Второй мастер-класс посвятят технике ручной набивки ткани. На занятии мастера расскажут о том, как построить орнамент и композицию, научат работе с акриловыми красками.

Для некоторых эта ночь станет поводом задуматься о том, как развитию искусства могут помочь криптовалюты и блокчейн. Такая дискуссия состоится в галерее "Электромузей в Ростокине". Организаторы уверены, что эти технологии могут справиться с нарушением авторских прав и сделать безопаснее покупку арт-объектов.

Кстати



Список мероприятий московской "Ночи искусств" можно посмотреть на сайте. Там же можно пройти регистрацию для посещения заинтересовавших площадок. Участие в акции бесплатное, но число мест ограничено, поэтому с регистрацией лучше не затягивать.