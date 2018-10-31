"Принц и нищий" перенес воронежцев в трущобы Лондона

Остросюжетный мюзикл по роману Марка Твена привез в Воронеж московский "Театриум на Серпуховке". "Принц и нищий" украсил программу фестиваля "Маршак", который проходит на родине знаменитого поэта с 27 октября по 4 ноября.

Маршака прославили переводы английской лирики - и можно не сомневаться, что ему бы понравилось то, как труппа Терезы Дуровой "переложила" Твена для современных школьников. Текст классика, конечно, подрезали (и драматург Артем Абрамов сумел сделать так, что это не вызывает никаких вопросов), зато щедро прослоили массовыми танцами, песнями на стихи Андрея Усачева, тоже уже в некотором роде классика, и забавными репризами.

В "Театриуме" любят и умеют ставить большие спектакли - с множеством артистов, сложными костюмами и декорациями, живой музыкой. Для "Принца и нищего" подобрали английские и немецкие средневековые баллады. Часть музыкантов играла на привычных публике инструментах вроде скрипки, синтезатора и электрогитары, часть - на диковинных исторических. Так что юные зрители узнали заодно, как выглядит и звучит колесная лира, смычковая псалтирь, раушпфайф и ландскнехтский барабан.

Ритм и темп, заданные музыкой, артисты выдерживали без сбоев - воронежцы смотрели спектакль на одном дыхании, а самые непоседливые зрители, казалось, готовы были присоединиться к компании бродяг и воров, которые лихо дрались и веселились от души.

Трущобы старого Лондона - конечно, не темные закоулки воронежского Машмета, а снобизму учеников элитных школ пока еще далеко до заносчивости принца Уэльского (Эдуарда Тюдора, а не того, о ком вы подумали). Но спроецировать поучительный сюжет Твена на собственную жизнь для восторженной ребятни труда не составляло.

Кстати

В программу "Маршака" вошло еще два спектакля "Театриума на Серпуховке". "Крошечный океан" - копродукция с The Train Theater (Иерусалим) - уже порадовал воронежскую малышню поэтичной историей о поиске сокровищ. Для волшебства понадобилось немного - три аквариума, камушки, тряпочки, настольная лампа, фантазия и, конечно, сам клад, который зрители с удовольствием умяли. "Японская сказка. Меч самурая" пройдет в столице Черноземья трижды - 31 октября и 1 ноября. Всего в расписании фестиваля - около 60 показов, на некоторые из них еще есть билеты. Подробности на сайте.