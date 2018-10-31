Среди десятков "куплю-продам-обменяю" на московских досках интернет-объявлений появились удивительные предложения. Каково, например, это: "Примем на хранение ваше барахло"? Или: "Сдам уютный номер для попугая"? И это лишь пара из целой палитры уникальных, но довольно востребованных столичных сервисов, о которых никто не говорит.

Безотказный телефон

Самый простой из необычных сервисов получил полуофициальное название Московская служба отказа. Это специальный номер телефона, где настойчивому ухажеру или надоевшему знакомому жестко, но вежливо объяснят, что вы не хотите с ним общаться. Создал этот абсолютно бесплатный сервис Павел Аладышев. Идея в том, что людям зачастую по какой-то причине не хочется говорить "нет" полузнакомым людям. Например, какой-то ухажер в десятый раз спрашивает у девушки "телефончик". С одной стороны, общение с ним не входит в планы, а с другой - неизвестно, что у него на уме. Как он отреагирует, если вообще отказаться давать номер? Какие-то другие произвольные цифры на ум не сразу приходят. Вот тогда стоит поделиться контактом Московской службы отказа: (495) 728-89-80. Тот, кто по нему позвонит, услышит приятный, но жесткий баритон: "Вас приветствует Московская служба отказа. Человек, давший вам этот номер, не хочет с вами общаться. До свидания". У сервиса есть и "сотовый": 8 (903) 728-89-80. Эффект тот же самый. Более интеллигентного способа отказать придумать довольно сложно.

Для чемоданов без ручек

По русской традиции балконы у многих из нас превращаются либо в произведения дизайнерского искусства, либо просто в хранилище "ценных" никому не нужных вещей. Вроде чемоданов без ручек, колес без коляски, 30 убеленных пылью томов Большой советской энциклопедии или пожелтевших толстых стопок "Нового мира". Выкинуть все это добро не позволяет где-то глубокое почтение к прошлому, а где-то - банальная лень. Теперь с эрой замусоренных лоджий и антресолей покончено. По крайней мере в Москве. Появилось сразу несколько компаний, которые попросту купили небольшие контейнеры и в них за плату хранят ваше барахло, сколько пожелаете.

Один из самых прогрессивных - склад под названием "Мобиус". Достаточно только зайти на mobius-sklad.ru, и к вам тут же подключится онлайн-консультант. Обрисуйте ситуацию, и по сигналу к подъезду подкатит мини-грузовичок с небольшим контейнером. Это и есть "капсула", где будет покоиться ваше добро. При заказчике составят "опись-протокол", "сдал-принял" и опломбируют контейнер. Если особо ценных безделушек скопилось не так много, можно заказать аренду модуля размером метр на метр. Месяц хранения обойдется в 2,6 тысячи рублей.

Но есть среди москвичей люди-кремни, которые все же решают раз и навсегда расстаться со своим прошлым и, скрепя сердце, выбросить что-то ненужное, пусть даже и целое. Можно попробовать продать такие вещи хотя бы через сервис "Свалка". Пишите на inbox@svalka.me, и к вам приедут ребята, сами заберут все отслужившее. Но это не прием старья! Сдавать нужно только качественные вещи, потому что их потом продают в специализированных магазинах и часть доходов отдают на благотворительность.

Белье мое

Прокатиться и подкрепиться можно в трамвае "Аннушка". Правда, цены на шикарный проезд "кусаются". Фото: PhotoXPress

В Москве уже есть прокат самокатов, велосипедов, гироскутеров, каршеринг... Кажется, столичных жителей научили "делиться" буквально всем. Но кому, скажите на милость, может понадобиться аренда стиральной машинки? Чего проще: ну сходи да купи. Даже если денег нет, полно предложений по беспроцентной рассрочке. Неохота влезать в долги? Пожалуйте в прачечные, их тоже по городу достаточно. Однако, как ни странно, свой потребитель нашелся даже на прокатные "стиралки". Не слишком зажиточный, но зато на редкость умный.

Есть в Зеленограде такой замечательный научно-исследовательский университет МИЭТ. Воспитывает специалистов электронной промышленности. Тамошний студент - личность исключительно талантливая и закаленная в построении достойного, но бюджетного быта "общаги". Хоть ты и электронщик, стирать белье все равно нужно. И вот как-то на территории студенческого городка закрылась прачечная. Конфуз. Одни студенты начали раздавать вещи зажиточным одногруппникам с машинкой, другие - перешли на "сверхделикатную" ручную стирку, а третьи - открыли соцсеть владельцев стиральных машинок. Создали сайт hostwash.ru, где собственники и арендаторы заполняли анкету: так, мол, и так, нужна на пару часов машинка, надо простирнуть штаны или там белье кружевное. За 15-минутную экспресс-обработку планировали брать по 100 рублей, за более тщательную - 200. И плюс доплачивать "тридцатку", если пришел без порошка. Поначалу все вроде бы шло хорошо, ребята завели собственное сообщество "ВКонтакте", проводили конкурсы, но сейчас сайт этот не работает...

Но удалось найти сервис prokat.my1.ru, где людям предлагают привезти хоть на сутки несколько видов стиральных машин. Стоит удовольствие всего 60 рублей в день - передемпинговали даже сверхэкономных студентов! Правда, для начала придется внести залог от 8,5 тысячи до 12 тысяч рублей в зависимости от модели. И 500 рублей за помощь в подключении. И 1,5 тысячи за доставку, если не хочешь самовывоза.

Я сниму твою лошадку

На специализированных форумах и даже просто на Avito то и дело начали всплывать объявления москвичей, которые готовы сдать в аренду домашних животных. "Можете взять хоть на целый день нашего огромного попугая, - рассказали мне по одному из указанных в интернете телефону, - 6 тысяч будет стоить. Сами привезем-увезем". Говорят, что аренда говорящего попугая - практически беспроигрышный вариант для детского праздника. Это вообще неплохая идея: не покупать животное, не тратить время и деньги на обслуживание, а просто, так сказать, разово порадовать своего малыша, считает москвичка-кроликовод Екатерина Малиц. Ее белого Кузю чаще всего заказывают ради "мимимишных" фотосессий. Видимо, потому, что кролик проигрывает попугаю в говорливости, его услуги стоят всего 500 рублей в первый час. И еще по 400 - за каждый последующий.

А на сайте zooartist.ru можно заказать даже настоящие цирковые шоу на дому. Всего 13 тысяч, и к вам на дом приедет ансамбль забавных мини-пигов. А если не жалко 23 тысяч, то привезут и настоящего медведя. И дрессировщика, слава богу, тоже. Чаще всего животных напрокат берут, чтобы снять какой-то ролик или даже фильм. Например, "ВКонтакте" москвичи основали сообщество, где для целей искусства предлагается даже пони: vk.com/arenda_zhivotnyh. Эту миниатюрную лошадку нередко заказывают девушки, только что вышедшие замуж. В целях пополнения свадебного альбома. Дескать, вот принца нашла, а белый конь - ну уж какой есть.

Между прочим, животных можно не только взять в аренду, но и самим сдавать на передержку. Если, скажем, уезжаете в длительный отпуск или командировку. В столице они рассортированы: где-то только собак держат, где-то - только кошек. А вот на peredergka.ru можно забронировать клетку... пардон, даже номер для попугая. 250 рублей в сутки. В клетке ежедневная уборка, замена воды в поилке. Фотосессии на телефон хозяину. Хорошо б еще бесплатный Wi-Fi, но московские пернатые пока до такой степени не "зажрались".

Породистую кошку за дешево не купишь... Да и потом, вдруг надоест? Лучше взять сфинкса напрокат. Фото: Reuters

Кстати

Одна из компаний-операторов каршеринга в Москве заявила, что в центре города свободных машин в 3-5 раз меньше, чем в спальных районах, особенно по вечерам, и предложила пользователям поминутную аренду только в пределах центра. Пассажирам доступны 100 Mercedes Smart Fortwo. Выбор остановили именно на этой модели, так как она компакта и идеально подходит для движения и парковки в центре. Минута езды обойдется арендатору в 10 рублей, минута ожидания - в 2,5 рубля.

А если есть деньги, то вполне можно взять напрокат трамвай "Аннушка", в нем находится ресторан. Можно за романтическим обедом прокатиться по Бульварному кольцу и увидеть все основные достопримечательности московского центра. Правда, нужно быть готовым серьезно потратиться. Подробнее - на tramvay-annushka.ru.