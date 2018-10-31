Российские диетологи объяснили, почему ожирение - это болезнь головы

На 17-м Всероссийском конгрессе диетологов и нутрициологов с международным участием в рамках секции "Школа "Скажи ожирению нет" специалисты раскрыли современные подходы к ведению пациентов с избыточной массой тела.

- По данным ВОЗ, в мире проживают два миллиарда человек с лишним весом, - привел статистику заведующий отделением болезней обмена веществ "Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии", главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ в ЦФО Хайдерь Шарафетдинов. - К 2025 году, по прогнозам, этот показатель увеличится до 2,7 миллиарда человек. США занимают третье место. Россия практически не отстает от Америки по этому показателю, по количеству женщин с лишним весом старше 54 лет даже обгоняем. За последние 20 лет количество россиян с избыточной массой тела увеличилось с 30 до 35 миллионов человек.

По словам эксперта, из-за ожирения возрастает риск неинфекционных заболеваний - гипертонии, ишемической болезни сердца и других.

Кстати, изначально избыточным вес считается в случае, если индекс массы тела (ИМТ) человека превышал 30. Этот показатель считается так: масса тела в килограммах деленная на рост в метрах в квадрате. Затем американские специалисты предложили более строгую классификацию: предожирение наступает, если ИМТ равен или выше 25.

Сегодня ожирение лечится с помощью диетотерапии, медикаментозной, поведенческой, психотерапевтической терапии и даже хирургического вмешательства. К тому же надо проявлять физическую активность более трех часов в неделю.

- Современная фармакотерапия от ожирения прежде всего представлена несколькими препаратами: ксеникал, сибутрамин и лираглутид, - отметил Хейдерь Шарафетдинов. - Что касается второго, то эффект от его действия наблюдается только в первые четыре месяца, а потом нивелируется.

Как рассказала заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии Минздрава РФ Лариса Савельева, к началу ХIХ века ожирение стало распространенным явлением. Раньше еду надо было завоевывать, а затем изобилие пищи сыграло с человечеством злую шутку.

По статистике ВОЗ 2016 года, 30 процентов взрослого населения имеют ИМТ 30 и выше, то есть страдают ожирением.

- У 41 миллиона детей в возрасте до пяти лет наблюдается избыточная масса тела, - объяснила специалист. - Это глобальная проблема всего мира. Настоящая эпидемия. Ожирение восходит к центральной структуре головного мозга. Это болезнь головы. Также на ожирение влияют гомеостатические факторы, например уровень глюкозы. Мы едим не всегда, когда голодны, а когда видим пищу и чувствуем ее запах.