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31.10.2018 15:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Российские ученые разработают хлебную лепешку для космонавтов

Текст: Андрей Андреев (Москва)
В ближайшее время ученые изготовят для космонавтов лепешку, чтобы можно было заворачивать в нее разные начинки, рассказала "РГ" на 17-м Всероссийском конгрессе диетологов нутрициологов директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.
Фото: Илья Сергеев/РГ Фото: Илья Сергеев/РГ
Фото: Илья Сергеев/РГ

Институт приступит к этой работе в ближайшее время, она станет продолжением разработок обогащенных полезными веществами хлебобулочных изделий для различных профессий и групп населения.

Если использовать специальным образом обогащенные хлебобулочные изделия, можно за счет профилактики решить проблему дефицита витаминов и минеральных веществ у жителей РФ, считает Марина Костюченко. Хотя в быту потребление мучных изделий неизменно связывают с ожирением, хлеб является незаменимым источником белка, витаминов, минеральных веществ, там содержатся фосфор, железо, магний, калий. Полноценное питание без хлебобулочных изделий невозможно. Они потребляются всеми и в течение всей жизни вне зависимости от возраста и социального положения.

Фото: depositphotos.com
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- В то же время это очень удобный продукт для обогащения различными полезными веществами. В нашем институте разработан широчайший ассортимент такого хлеба - для питания больных сахарным диабетом, с хроническим заболеванием почек, для спортсменов, детей. Сейчас разрабатывается широкий ассортимент безглюкеновых изделий с использованием кукурузной муки, картофельного крахмала, без муки тех злаковых, которые вызывают аллергию, - поделилась планами Марина Костюченко. - Для питания военнослужащих разработаны хлебобулочные изделия, обогащенные витаминами, минеральными веществами, с использованием фруктовых порошков. В хлебе для больных диабетом ржаная или пшеничная мука частично заменена гречневой, овсяной, ячменной, с измененным углеводным профилем.

Для страдающих ожирением разработаны хлебобулочные изделия с высоким содержанием пищевых волокон из цельнозерновой муки, которые способствуют выведению жиров. Сейчас диетологи даже при высокой степени ожирения не исключают такой хлеб из рациона питания больных, а просто ограничивают его количество.

Помимо опасности ожирения от хлеба эксперт опровергла еще одно устойчивое мнение о том, что хлеб вызывает аллергию из-за использования дрожей.

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