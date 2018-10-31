С торгового центра в Москве упали две девушки

На севере столицы на Хорошевском шоссе две девушки упали с торгового центра, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД города.

Речь, по предварительным данным, идет о несчастном случае. В происшествии нет криминальной подоплеки.

"В 20.30 в службу "02" поступило сообщение об обнаружении двух девушек с травмами, характерными для падения с высоты, в одном из торговых центров на Хорошевском шоссе на севере Москвы, - уточнили в ведомстве. - Обе девушки с травмами различной степени тяжести были направлены в медучреждения для оказания помощи. Устанавливаются причины инцидента".