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31.10.2018 19:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Зима опаздывает

Наступление настоящих холодов откладывается до декабря
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7708 (245)
Настоящая зима в Москву не торопится. Если обычно холод приходит в столичный регион после десятых чисел ноября, то в этом году это может произойти только в декабре.
Комфортная осень не спешит покидать нас. Зима решила задержаться в пути. Фото: Александр Корольков/ РГ Комфортная осень не спешит покидать нас. Зима решила задержаться в пути. Фото: Александр Корольков/ РГ
Комфортная осень не спешит покидать нас. Зима решила задержаться в пути. Фото: Александр Корольков/ РГ

"Первая декада ноября в Москве будет очень теплой. В ближайшие 7-10 дней, а, возможно, и дольше сохранится погода, когда днем столбики термометров будут подниматься выше 6-8 градусов", - пояснил в беседе с корреспондентом "Российской газеты" и. о. руководителя Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Фото: depositphotos.com
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По его словам, благоприятный температурный режим столичному региону обеспечивает повышенная антициклональная активность. "К нам будут поступать теплые воздушные массы из Восточной Европы - примерно от Польши", - уточнил Киктев. При этом, по его словам, потепление не повсеместное. Например, на западе Европы сейчас холоднее обычного. И даже на юге - в Испании и Италии - погода испортилась.

По многолетним наблюдениям, отметил Киктев, среднесуточная температура в столице устойчиво переходит через ноль в сторону отрицательных значений в районе 10 ноября. "Но если посмотреть на сегодняшние прогнозы, то мы видим, что ближайшая декада по температуре выше климатической нормы, поэтому, по всей видимости, такой переход в минус откладывается. Если же говорить про формирование снежного покрова в столичном регионе, то обычно это происходит в конце ноября. Но в этом году срок может быть сдвинут на неделю или позже по сравнению с многолетними климатическими значениями", - рассказал синоптик.

Фото: depositphotos.com
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После холодного начала недели с 1 ноября в столичном регионе ожидается значительное потепление. Уже в четверг днем будет плюс 6-8 градусов, а дальше температура начнет только расти. В День народного единства - 4 ноября - будет тепло и дождливо. В ночь на воскресенье ожидается до 4 тепла, а днем - до плюс 10.

С 5 ноября начнет выглядывать солнце, днем будет от 5 до 10 градусов тепла. По словам Киктева, это существенно выше климатической нормы. Следующая короткая рабочая неделя тоже начнется с теплой и солнечной погоды.

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