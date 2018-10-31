Настоящая зима в Москву не торопится. Если обычно холод приходит в столичный регион после десятых чисел ноября, то в этом году это может произойти только в декабре.

"Первая декада ноября в Москве будет очень теплой. В ближайшие 7-10 дней, а, возможно, и дольше сохранится погода, когда днем столбики термометров будут подниматься выше 6-8 градусов", - пояснил в беседе с корреспондентом "Российской газеты" и. о. руководителя Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По его словам, благоприятный температурный режим столичному региону обеспечивает повышенная антициклональная активность. "К нам будут поступать теплые воздушные массы из Восточной Европы - примерно от Польши", - уточнил Киктев. При этом, по его словам, потепление не повсеместное. Например, на западе Европы сейчас холоднее обычного. И даже на юге - в Испании и Италии - погода испортилась.

По многолетним наблюдениям, отметил Киктев, среднесуточная температура в столице устойчиво переходит через ноль в сторону отрицательных значений в районе 10 ноября. "Но если посмотреть на сегодняшние прогнозы, то мы видим, что ближайшая декада по температуре выше климатической нормы, поэтому, по всей видимости, такой переход в минус откладывается. Если же говорить про формирование снежного покрова в столичном регионе, то обычно это происходит в конце ноября. Но в этом году срок может быть сдвинут на неделю или позже по сравнению с многолетними климатическими значениями", - рассказал синоптик.

После холодного начала недели с 1 ноября в столичном регионе ожидается значительное потепление. Уже в четверг днем будет плюс 6-8 градусов, а дальше температура начнет только расти. В День народного единства - 4 ноября - будет тепло и дождливо. В ночь на воскресенье ожидается до 4 тепла, а днем - до плюс 10.

С 5 ноября начнет выглядывать солнце, днем будет от 5 до 10 градусов тепла. По словам Киктева, это существенно выше климатической нормы. Следующая короткая рабочая неделя тоже начнется с теплой и солнечной погоды.