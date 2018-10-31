СК начал проверку после падения девушки в московском ТЦ

Столичные следователи начали проверку после вчерашнего инцидента в московском ТЦ "Хорошо". По итогам расследования станет ясно, есть ли основания для уголовного дела.

Поводом для проверки стали многочисленные публикации в СМИ, которые появились вчера вечером, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК. В некоторых соцсетях опубликованы даже видеосвидетельства. По предварительным данным, около 20:00 девушка свалилась с перил на третьем этаже недалеко от фудкорта. Она упала на другую молодую посетительницу ТЦ. Пострадавших доставили в больницу с серьезными травмами.