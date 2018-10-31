Смоленский губернатор презентовал потенциал региона голландцам

В рамках деловой миссии в Нидерланды Губернатор Алексей Островский провел презентацию экономического и инвестиционного потенциала Смоленской области для представителей голландского бизнеса.

Глава региона проинформировал участников презентации о конкурентных преимуществах Смоленщины, подчеркнув, что регион является важнейшим логистическим, транспортным и коммуникационным узлом - это определено наличием кратчайшего автомобильного и железнодорожного пути от Москвы до европейских стран. Через Смоленск проходит 35 процентов всех российских грузов и 75 процентов грузовых поставок из Европы. Кроме того, в ближайшей перспективе на территории области планируется строительство участка трассы Шанхай - Гамбург, и фактически все важнейшие транспортные артерии будут проходить через Смоленщину. Близкое расположение столичного мегаполиса и приграничное положение с Республикой Беларусь, по мнению губернатора, открывает огромные возможности для сбыта продукции - в радиусе 500 км от Смоленска проживает около 60 миллионов человек.

Губернатор проинформировал участников встречи и о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности и перечне приоритетных инвестиционных площадок, сформированном в регионе. Отмечалось, что с 2015 года в Смоленской области реализуется проект по созданию и развитию двух государственных индустриальных парков "Феникс" и "Сафоново". Область - один из первых субъектов России, где осуществляется не только строительство инфраструктуры индустриальных парков, но и параллельно идет работа по размещению резидентов.

Кроме того, Алексей Островский подчеркнул, что на период строительства предприятия инвестор полностью освобождается от уплаты арендной платы за земельный участок. Вместе с тем, все резиденты индустриальных парков в течение 10 лет не будут оплачивать налоги на землю, имущество, транспортный налог, для них же действует льготная ставка по налогу на прибыль. В случае, если стоимость проекта составляет более трех миллиардов рублей, инвестор будет полностью освобожден от налога на прибыль.

В ходе встречи Алексей Островский пояснил, что в Смоленской области одна из лучших систем профессионально-технического образования - по этому направлению регион является лидером в стране. Большое количество различных профессиональных колледжей и технических училищ готовы обеспечить новые предприятия высококвалифицированными кадрами. В продолжение мероприятия губернатор ответил на вопросы участников презентации.

В этот же день в Амстердаме состоялась рабочая встреча Алексея Островского с руководством компании "Philips", в ходе которой были продолжены переговоры о сотрудничестве, начатые на полях Петербургского международного экономического форума в мае этого года. В частности, обсуждались вопросы оснащения областных учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием (узи-аппаратами, томографами, рентген-системами и пр.), которое с 2017 года "Philips" начала производить в России. Отметим, что в ближайшее время компания поставит первый магнитно-резонансный томограф (МРТ) Filips Ingenia 1,5Т S стоимостью свыше миллиона евро в Смоленскую областную детскую клиническую больницу.

Также стоит отметить, что в настоящее время в Смоленском районе реализуется инвестиционный проект "Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощных и цветочных культур", где планируют выращивать поочерёдно тюльпаны и овощи. Примечательно, что закупка семенного материала цветов напрямую производится у голландских поставщиков "Хаакман Флауербалбз", "Amsonia". Известно, что первую партию тюльпанов из Нидерландов высадят в тепличном комплексе Смоленского района уже в декабре этого года.