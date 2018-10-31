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31.10.2018 11:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученый: Правильный рацион - альтернатива допинга для спортсменов

Текст: Ирина Белова (Москва)
Грамотно выстроенная система питания является адекватной альтернативой допинга. Об этом на секции "Питание, физическая активность и спорт: путь к здоровью и высоким достижениям" 17-го Всероссийского конгресса диетологов и нутрициологов с международным участием рассказал директор "Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии" Дмитрий Никитюк.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- Велосипедист тратит на Тур де Франс более 12 тысяч килокалорий в сутки, в то время как обычный человек - около двух тысяч, - объяснил он. - Для спортсменов очень важен правильный рацион, при котором учитывается фаза цикла активных нагрузок. Если для любительского и детско-юношеского спорта приземлены групповые рационы, то для спорта высших достижений, начиная от уровня мастера спорта, необходим персонифицированный подход, учитывающий физический и пищевой статусы, генетический портрет и даже строение органов.

Фото: depositphotos.com
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Несмотря на то, что профессиональных спортсменов оберегают от различных исследований, "ФИЦ питания и биотехнологии" удалось проверить десять человек, занимающихся санным спортом. Итог: несбалансированный рацион, малократность питания (три раза вместо положенных пяти-шести), нерегулярное употребление специализированных продуктов и добавок. Все это, по словам Дмитрия Никитюка, может привести к ожирению.

- Опросив спортсменов, мы пришли к выводу, что только 65 процентов придерживаются правильного питания, - отметила заведующая первым филиалом Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины департамента здравоохранения Москвы Виктория Бадтиева. - Оказалось, что спортсменам просто некому подсказать, как правильно питаться. Сейчас у них просто спрашивают, регулярно или нерегулярно они питаются и сколько раз в день. Спортивным врачам иногда самим не хватает знаний по диетологии, да и атлет больше доверяет тренеру, которого тоже надо учить этому. Таким образом, нужны онлайн-порталы и модули обучения.

Что касается биологически активных добавок, то, по словам Виктории Бадтиевой, их употребляет только четверть спортсменов по рекомендации врача, реже тренера. С помощью БАДов атлеты хотят добиться большей работоспособности и насытить организм энергией.

Общество Здоровье Спорт Спортивная жизнь Допинг Филиалы РГ Столица ЦФО Москва XVII Всероссийский конгресс диетологов и нутрициологов
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