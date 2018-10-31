В центре Москвы завершили реставрацию дома Кекушевой

В столице завершился ремонт дома Кекушевой на Остоженке. Многие исследователи творчества Михаила Булгакова уверены, что это тот самый "особняк Маргариты" из знаменитого романа. Сейчас это федеральный объект культурного наследия, на котором впервые за более чем вековую историю провели крупные реставрационные работы.

Реставрацией занималось подведомственное МИДу управление по обслуживанию дипкорпуса, на балансе которого стоят более 150 особняков Москвы. Почти в каждом из них расположены диппредставительства. Не исключение и дом Кекушевой, в котором раньше было бюро египетского военного атташе. "Восстановление началось в 2014 году. Два года шло проектирование и столько же ремонт", - рассказал "РГ" архитектор ГлавУпДК при МИД России Алексей Очнев.

Сам особняк в 1903-м возвел известный архитектор Лев Кекушев для своей семьи, а владела им его супруга - Анна. Дом сразу стал ярким представителем архитектурного авангарда в Хамовниках. Но уже в советское время многие уникальные декоративные элементы - орнаменты, печные дымники, лепные детали - были утрачены. Не сохранилась даже скульптура льва на фасаде - визитная карточка архитектора. Серьезно пострадало и внутреннее убранство.

"И хотя размеры дома не так уж велики - около 600 метров, бригаде пришлось проделать колоссальную работу - кровля и подвальный этаж нуждались в масштабном восстановлении. Мы поменяли трубы и всю систему водоснабжения, восстановили прочность кирпичной кладки и многоцветный фасад, - продолжает Очнев. - Кроме того, теперь появилась возможность кондиционирования помещений, поддержки температурного режима, обеспечены все противопожарные нормы". По словам архитектора, большое внимание при реставрации уделялось деталям. Например, чтобы воссоздать цветочные орнаменты и покрытие кровли, исследовались первозданные образцы. Так удалось понять, какую именно технологию и материалы использовал сам Кекушев. По архивным источникам восстановили и скульптуру льва на фасаде.

Что касается интерьера, то, по признанию Очнева, он куда менее ярок, чем фасад, но на его восстановление также было потрачено немало сил. "Дом никогда не использовался для приемов, поэтому убранство внутри очень сдержанное. Тем не менее мы вернули первозданный вид стенам, потолкам, каминам, паркету, а также главной лестнице с ее уникальным металлическим ограждением", - пояснил Очнев.

Дом Кекушевой номинирован на премию ежегодного конкурса "Московская реставрация" наряду с двумя башнями Кремля, павильонами "Космос" и "Земледелие" на ВДНХ, палатами бояр Романовых и другими известными культурными объектами. Удастся ли особняку победить в одной из номинаций, станет известно в декабре.

Кстати

С 2011 по 2017 год в Москве отреставрировали 983 объекта культурного наследия, а в текущем году восстановительные работы проводятся на более чем 800 памятниках истории и культуры.