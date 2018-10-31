В городе запустили тактовое движение электричек

На ответвлении на Усово Белорусского направления железной дороги запущено тактовое движение пригородных электричек - они теперь идут через равные промежутки времени. Пассажиров возят поезда "Иволги", а все станции и пути отремонтировали. Примерно так же, только с меньшими интервалами, будут работать Московские центральные диаметры, движение на первых двух из которых планируют открыть в конце 2019 - начале 2020 года.

До прошлой недели электрички на Усово ходили с интервалом в два часа, а то и больше. На Белорусском направлении продолжается большая реконструкция - кладут новый путь, ремонтируют станции и строят дополнительные платформы. И "окна" в расписании для работ часто делали за счет усовских электричек, но сейчас ситуация в корне изменилась. "Теперь количество рейсов в будни увеличилось с 22 до 32, а в выходные с 24 до 36", - рассказали "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги.

Для этого на участке от Кунцево-2 до Усово реконструировали около 15 километров путей, а в Филях проложили новые рельсы. На самой станции появился подземный пешеходный переход, три новые платформы и современная система регулировки - она позволила увеличить скорость поездов. Для пассажиров от Кунцева до Усова построили шесть новых платформ с навесами во всю длину, в Усово - новый вокзал с теплым залом ожидания, туалетами и парковками.

Теперь каждый час, начиная с 6.20 от Белорусского вокзала идут "Иволги" - новые городские электрички, их модернизированные версии будут курсировать на МЦД. В них есть туалеты, климат-контроль, тепловая завеса и сквозной проход через весь поезд. МЦД будут работать по такому же принципу, только интервал движения сократится до 5-6 минут. "Развитие Белорусского направления позволит в будущем реализовать один из первых проектов МЦД "Одинцово - Лобня", - говорят в столичном департаменте транспорта. Следующим этапом станет запуск диаметра "Нахабино - Подольск".

В придачу к обычным электричкам, на Усово запустили и экспрессы - они делают всего три остановки, в Филях, Кунцеве и Барвихе. Дорога занимает на 10 минут меньше, чем раньше - всего 34 минуты. Экспрессы и обычные поезда идут поочередно, проезд стоит одинаково - 88 рублей.

Но изменилось не только количество поездов и расписание - составы пустили по новой ветке, проложенной в обход двух станций, где можно было пересесть на метро - Тестовской и Беговой. Чтобы на них попасть, при движении из Усово теперь надо выходить и пересаживаться на одинцовские электрички на Рабочем Поселке или в Кунцево-1.