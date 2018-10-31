В Иванове ехавший на "шоп-тур" автобус столкнулся с грузовиком

В Иванове пассажирский автобус столкнулся с большегрузом.

По информации УМВД по Ивановской области, авария произошла 31 октября в 13.50 на повороте с улицы Герасима Фейгина на улицу Каравайковой.

Предварительно установлено, что пассажирский автобус ПАЗ взял больший радиус поворота и столкнулся с большегрузом Scania, который от удара перевернулся.

- В ДТП пострадал 35-летний водитель Scania. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. Пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались, - рассказали в полиции.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что в момент аварии в автобусе находились 33 человека, включая водителя.

По данным РИА Новости, автобус привозил людей из Нижнего Новгорода в Иваново на "шоп-тур" по текстильным центрам. По предварительным данным, в ДТП пострадали 10 человек.