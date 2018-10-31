В Калуге построят новые котельные и тепловые сети

31 октября на внеочередном заседании городской Думы депутаты внесли поправки в бюджет города.

Доходная часть бюджета увеличивается на 860,4 миллиона рублей за счет безвозмездных поступлений из бюджета Калужской области.

395,9 миллиона рублей будут внесены в уставный капитал МУП "Калугатеплосеть". Средства направляются на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения, а также на оплату уже выполненных работ. Как сообщил депутатам начальник управления ЖКХ Виктор Устинов, в тарифах теплосети не заложена инвестиционная составляющая, так что развитие системы теплоснабжения города возможно лишь за счет бюджетных средств.

Полученные средства будут использованы для проектирования и строительства новой котельной в районе улицы Грабцевское шоссе, котельной нового Дворца спорта, обеспечения теплоснабжения микрорайона Веснушки, реконструкции котельной на улице Хрустальной, замены котлов на Правобережье, а также перекладки сетей теплоснабжения.

345 миллионов рублей будут использованы для погашения бюджетного кредита. 124,5 млн. рублей будут направлены на оплату приобретения здания нового детского сада на улице Георгия Амелина. 20 миллионов рублей выделяется на приобретение компьютерной техники, серверного оборудования и комплектующих.

Также производится перераспределение бюджетных средств в рамках ранее утвержденных параметров.

27 миллионов рублей выделяется на ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования, средства будут использованы для ремонта улицы Генерала Попова.

Депутат Юрий Титков напомнил руководству городской управы о необходимости обустройства тротуара к школе в микрорайоне Малинники.

- Вопрос не решается на протяжении уже нескольких лет, - подчеркнул депутат, - дети вынуждены идти по проезжей части около 300 - 400 метров.

Городской голова Дмитрий Разумовский заверил депутатов, что тротуар будет обустроен в 2019 году, работы по подготовке проектно-сметной документации будут выполнены в ближайшее время.

62 тысячи рублей выделяются на организацию и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Депутат Евгений Каменарович поднял вопрос о необходимости выделения дополнительных средств для решения проблемы беспризорных животных.

- Не уверен, что 62 тысяч хватит для обеспечения работы по отлову и содержанию в полном объеме, - отметил депутат. - В микрорайоне Куровское бродячие собаки стали уже серьезной проблемой, доходит до того, что жители боятся отпускать детей на улицу.

Как пояснил первый заместитель городского головы - начальник управления городского хозяйства Алексей Волков, ранее на эти цели уже было выделено около ста тысяч рублей, а до конца года на отлов и содержание безнадзорных животных планируется выделить еще порядка 200 тысяч рублей.

Также в ходе заседания были согласованы сделки МУП "Управление калужского троллейбуса" по сдаче в аренду недвижимого имущества.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов сообщил коллегам о назначении депутата городской Думы Дениса Курганова на должность директора Фонда поддержки строительства доступного жилья Калужской области. Глава городского самоуправления поздравил Дениса Курганова с назначением и пожелал новых успехов в профессиональной деятельности.