В Москве пенсионерам подняли прожиточный минимум

Прожиточный минимум пенсионера в Москве увеличили, чтобы поднять региональную социальную доплату. Такое решение приняли депутаты городской думы на сегодняшнем заседании парламента, передает "Интерфакс".

Сейчас неработающие пенсионеры, проживающие в Москве меньше 10 лет, получают не меньше 11 816 рублей. В 2019-м году размер минимальной пенсии для этой категории с учетом региональной доплаты составит 12 115 рублей.

Как отметил глава департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян, неработающие пенсионеры, живущие в столице не менее 10 лет, сейчас получают не менее 17,5 тысячи рублей.