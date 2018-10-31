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31.10.2018 20:34
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Умиление" в Манеже

300 шедевров из провинциальных музеев покажут в Москве
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск №7708 (245)
Выставкой музейного единства назвал экспозицию "Сокровища музеев России" министр культуры РФ Владимир Мединский. Она открывается в "Манеже" четвертого ноября - в День народного единства.
Зельфира Трегулова: Оказалось, что в региональных музеях можно найти все! Фото: Станислав Красильников/ТАСС Зельфира Трегулова: Оказалось, что в региональных музеях можно найти все! Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Зельфира Трегулова: Оказалось, что в региональных музеях можно найти все! Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"Такое бывает один раз в жизни, - не жалел превосходных степеней глава культурного ведомства на предваряющей событие пресс-конференции. - Жители и гости столицы, пожалуй, впервые в истории получат уникальную возможность увидеть на одной площадке экспозицию музейных сокровищ из 50 региональных музеев России, всего около 300 экспонатов". Мединский также добавил, что некоторые полотна к выставке были специально отреставрированы, и пообещал, не раскрывая подробностей, что проект, который призван разрушить стереотип о второсортности коллекций провинциальных музеев, будет продолжен: "Есть интересные задумки!".

Фото: Россия К
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"Не боюсь слова "провинциальный" по отношению к музеям. Оно хорошее, милое. Да я теперь тоже провинциальный архиерей", - пошутил автор идеи объединить все шедевры региональных музейных коллекций - председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов), который недавно стал наместником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Оттуда на выставку прибыл ее главный и самый древний экспонат - икона Богородицы "Умиление" XVI века. Владыка Тихон подчеркнул, что посетители "Манежа" увидят подлинные шедевры мирового уровня, в том числе работы Бориса Кустодиева, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Исаака Левитана...

Митрополит признал, что представить себе не мог, насколько будет сложно подготовить экспозицию, просто привезти все картины в Москву. Общая протяженность маршрутов по сбору произведений из музеев страны составила 145 040 километров.

К слову, "Сокровища музеев России" - логическое продолжение выставочного цикла ""Россия - моя история" в "Манеже".

Общая протяженность маршрутов по сбору картин из музеев составила 145 040 км

Приглашенный куратор "Сокровищ" и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова уверена, что они станут настоящим подарком ценителям живописи. Она подробно "прошлась" по залам "Манежа", в которых "выстроена особая архитектура" и присутствуют современные климат-технологии для сохранности картин. Экспозиция - это огромный хронологический диапазон, начиная с икон XVI века до искусства 70-80-х годов 20-го столетия. Маршрут организован так: на входе в здание можно будет сразу же поклониться иконе "Умиление", для которой подготовлен специальный аналой. Далее - 9 экспозиционных залов выставки. Центральная экспозиция - так называемый "Зал России". "Здесь мы постарались собрать самые интересные, яркие, эффектные работы из музеев 39 регионов, которые участвуют в проекте. Это собирательный образ нашей страны", - вела виртуальную экскурсию Трегулова, апеллируя к видеоряду за спиной у спикеров пресс-конференции. Перед посетителями будут сменять друг друга иконы, парсуны, первые портреты купцов и крестьян, Федор Рокотов и Владимир Боровиковский, потом Карл Брюлов и Алексей Венецианов. Музейщикам захотелось собрать в экспозиции портреты всех царей династии Романовых, начиная с Михаила Федоровича Романова и заканчивая Николаем Вторым.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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- Это была очень непростая задача, ведь мы все знаем, что портреты сосредоточены в музеях в первую очередь Санкт-Петербурга и Москвы. Но оказалось, что и региональные музеи владеют удивительными коллекциями, где можно найти все, - рассказала директор Третьяковки. - То же самое касается и "передвижников". Мы думали, что Третьяковская галерея и Русский музей владеют их исчерпывающим собранием. Но и в других городах нашлось значимое количество картин.

Каким образом провинциальным музеям удалось собрать такое количество сокровищ?

- Это история и частного собирательства, и понимания купцами, предпринимателями предводителями дворянства той или иной губернии важности и особой образовательной миссии музеев, - размышляла Зельфира Трегулова. К тому же, по ее словам, после 1917 года более 500 картин из трех тысяч собрания Третьякова были отправлены в региональные музеи.

Справка "РГ"

Чудотворная икона Богородицы "Умиление" была принесена в Псково-Печерскую обитель купцами Василием и Федором во время игуменства преподобного Корнилия Псково-Печерского (XVI век) и прославилась как исцелительница незрячих и Заступница Северо-Западных рубежей России.

Топ картин выставки от Зельфиры Трегуловой

"Молодые скульпторы" Дмитрия Жилинского, Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева.

"Вечерние тени" Исаака Левитана, Таганрогский художественный музей.

"Могила на Волге. Окрестности Ярославля" Алексея Саврасова, Государственный художественный музей Алтайского края.

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