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31.10.2018 12:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье наркополицейские проверили ночные клубы

Текст: Владимир Богданов

В одном из ночных клубов подмосковного Коломенского городского округа, областные наркополицейские при поддержке бойцов спецподразделения "Гром" провели оперативное мероприятие по выявлению наркодельцов, торгующих своим зельем в местах массового досуга молодежи. Об этом 31 октября сообщила начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

- В результате этой операции полицейскими задержана 31-летняя местная жительница, подозреваемая в хранении наркотиков. При личном досмотре у подозреваемой изъято 3 бумажных свертка с несколькими граммами героина, - рассказала Петрова.

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По ее словам, задержанная арестована. Уголовное дело возбуждено по тяжелой статье УК: незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Надо сказать, что кроме подозреваемой в торговле смертельным зельем, оперативниками были задержаны и доставлены в отдел полиции четверо граждан с явными признаками наркотического опьянения.

В отношении них были составлены административные протоколы по статье Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ"). Квартету наркоманов придется заплатить штраф - каждому по 5 тысяч рублей.

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