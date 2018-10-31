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31.10.2018 00:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На прием к дельфину

В реабилитационных центрах с детьми занимаются роботы
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск №7707 (244)
В Москве проживают чуть больше миллиона инвалидов, из них свыше 40 тысяч - дети. А детям нужно учиться. И хотя почти все столичные школы имеют практику инклюзивного образования, особенные дети вынуждены время от времени пропускать уроки, ложась на реабилитацию в специальные центры.

Точнее - были вынуждены. "Раньше в реабилитационных учреждениях дети только лечились и, возвращаясь в школу, потом очень сложно догоняли сверстников по предметам... Но сегодня в Москве ребенок с ограниченными возможностями проходит реабилитацию без отрыва от образования", - отмечает Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. По ее словам, в столице сейчас работают восемь подведомственных департаменту соцзащиты реабилитационно-образовательных учреждений, где по итогам этого года получат образование почти 2,1 тысячи детей.

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К примеру, в Центре реабилитации и образования N 7 в Истринском районе Подмосковья ребята с 1-го по 11-й класс проходят 24-дневный курс реабилитации, не пропуская школьных предметов. "Сложность в том, что у ребят разные заболевания и разный уровень образования - кто-то из коррекционных школ, у кого-то семейное обучение... Но мы научились выстраивать индивидуальный образовательный маршрут, и каждый ребенок после реабилитации приходит в школу, не пропустив ни одной темы", - рассказывает директор центра Светлана Войтас. Все классы Центра оборудованы интерактивными панелями, 3D-сканерами и другой техникой.

А еще в этом центре работают роботы. В частности, интерактивная система дистанционной реабилитации для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата. "К ребенку подсоединяются сенсорные датчики, а на экране он видит картинку, например, с плавающим в бассейне дельфином. Программа ему подсказывает, когда и как погладить дельфина, и ребенок начинает двигать рукой. Так он незаметно для себя разрабатывает плечевой сустав", - объясняет Войтас.

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